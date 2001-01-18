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قسنطينة: حجز ما يقارب 400 قرص من المؤثرات العقلية بمطار محمد بوضياف

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 08:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 33 مرات
قسنطينة: حجز ما يقارب 400 قرص من المؤثرات العقلية بمطار محمد بوضياف

قسنطينة - تم حجز ما يقارب 400 قرص من المؤثرات العقلية  بمطار محمد بوضياف بقسنطينة حسب ما علم اليوم الأحد من مسؤولين بالجمارك  الجزائرية.

وتمت هذه العملية خلال مراقبة روتينية لأمتعة أحد المسافرين كان قادما من  مدينة ميلوز الفرنسية, وفقا لذات المصدر الذي أوضح بأن هذه المواد المحظورة  كانت مخبأة بإحكام في وسط أمتعة المسافر الذي يحمل الجنسية الجزائرية و البلغ  من العمر 42 سنة.

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وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة بشأن هذه القضية، حسب ما  ذكره نفس المصدر. 

وذكر المصدر بأن أزيد من 200 قرص من المؤثرات العقلية تم حجزه الأسبوع  الماضي بمطار محمد بوضياف بقسنطينة كان بحوزة امرأة جزائرية تبلغ من العمر 62  سنة كانت قادمة من نيس (فرنسا). 

آخر تعديل على الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 09:08
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قسنطينة: حجز ما يقارب 400 قرص من المؤثرات العقلية بمطار محمد بوضياف
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 08:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 33 مرة   شارك

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