قسنطينة: حجز ما يقارب 400 قرص من المؤثرات العقلية بمطار محمد بوضياف

قسنطينة - تم حجز ما يقارب 400 قرص من المؤثرات العقلية بمطار محمد بوضياف بقسنطينة حسب ما علم اليوم الأحد من مسؤولين بالجمارك الجزائرية.

وتمت هذه العملية خلال مراقبة روتينية لأمتعة أحد المسافرين كان قادما من مدينة ميلوز الفرنسية, وفقا لذات المصدر الذي أوضح بأن هذه المواد المحظورة كانت مخبأة بإحكام في وسط أمتعة المسافر الذي يحمل الجنسية الجزائرية و البلغ من العمر 42 سنة.

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وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة بشأن هذه القضية، حسب ما ذكره نفس المصدر.

وذكر المصدر بأن أزيد من 200 قرص من المؤثرات العقلية تم حجزه الأسبوع الماضي بمطار محمد بوضياف بقسنطينة كان بحوزة امرأة جزائرية تبلغ من العمر 62 سنة كانت قادمة من نيس (فرنسا).