2017 : نهب العقار والبناء الفوضوي تحت المجهر بتيبازة ... السلطات في مواجهة معلنة

تيبازة - توحي كل المؤشرات التي ميزت سنة 2017 بولاية تيبازة أن ملف نهب العقار الغابي و الفلاحي والبحري و البنايات الفوضوية المنتشرة بقوة أضحى يشكل هاجسا حقيقيا للسلطات العمومية ما جعلها تتدخل ميدانيا من خلال تنفيذ 85 قرار هدم.

وقد شهدت ولاية تيبازة خلال السنوات الماضية تفشي ظاهرة البناء الفوضوي والتعدي على العقار الفلاحي و الغابي والبحري في صورة وصفها والي تيبازة , موسى غلاي, ب"الكارثة" بكل ما تحملها الكلمة من معنى . وأبرز أنه "لولا تواطؤ مسؤولين و منتخبين محليين لما استطاعت عصابات العقار أن تعبث في الأرض فسادا" قبل أن يوضح أن "السلطات العمومية في مواجهة مافيا العقار" و يشدد على أن "الآليات على أهبة الاستعداد للشروع في عمليات هدم واسعة".

وفعلا فقد عرفت بداية السنة (2017) "استنفارا" لمختلف المصالح التقنية والإدارية منها و الأمنية لمكافحة ظاهرة البنايات الفوضوية التي باتت تنمو كالفطريات على طول الشريط الساحلي و على ضفاف الأودية و داخل الغابات ومن أعلى الجبال المطلة على البحر, في شكل بنايات فردية و "قصور" و قرى "قيل" أنها "سياحية" قبل أن تنفجر الفضيحة و يتضح أنها "نصب واحتيال". كل هذا يتجلى من خلال الأرقام التي تحصلت عليها /وأج/ من مختلف المصالح المعنية بالملف.

وجندت مديرية التعمير للولاية كل طاقاتها لمكافحة الظاهرة بناء على جملة من التدابير اتخذها والي تيبازة ما أسفر عن تسجيل 984 مخالفة متعلقة بتشييد بنايات فوضوية و هو رقم "مرتفع" مقارنة مع السنوات الماضية ما يفسر "الحرص" على التعامل بكل "صرامة" مع الملف على حد تعبير مديرة القطاع , حكيمة حمزة.

وقد أسفرت تلك المخالفات عن تنفيذ 85 قرار هدم من أصل 309 قرار استصدرته مختلف البلديات. رقم يبقى ضعيفا وبعيدا عن "طموحات" السلطات العمومية.

وعلقت مديرة التعمير عن الوضع بقولها ان "السلطات الولائية مصممة على استرجاع هيبة وسمعة الولاية و استرجاع أملاك الدولة خاصة أننا نشهد تشييد فيلات فاخرة بطرق غير شرعية أي أن الأمر لا يتعلق بفئات اجتماعية هشة". و يتضح ذلك من خلال جملة التدابير التي تم اتخاذها لمتابعة ملف البنايات الفوضوية على غرار اللقاءات الدورية والإلحاح على رؤساء البلديات لتحمل مسؤولياتهم وفقا للقانون.

وتأتي دائرة القليعة في مقدمة الدوائر الأكثر عرضة لنهب العقار , حسب أرقام مديرية التعمير ب138 مخالفة, تليها دائرة فوكة ب133, في حين سجلت عاصمة الولاية تيبازة لوحدها 83 مخالفة فيما تتراوح باقي المخالفات بباقي الدوائر بين 50 و 117 محالفة.

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وتبقى تيبازة بشواطئها الجميلة الساحرة وجبالها المكسوة بغابات الصنوبر الحلبي الأنيقة و بسهولها الخصبة التي شكلت منذ قديم الزمان أطماع "الغزاة" تسيل لعاب سماسرة الأرض ما جعلها تتعرض لحملة تبدو أنها "ممنهجة" و "غير بريئة" تقف ورائها "عصابات منظمة" تنخر سنويا ثروات هذه الولاية التي استطاعت إلى وقت محدد أن تحافظ على عذريتها و نقائها على حد وصف والي تيبازة للوضعية.

وضع "كارثي" آل إليه العمران و البيئة بولاية يفترض أنها الواجهة السياحية للجزائر بامتياز, تستقطب سنويا مئات آلاف الزوار من الأجانب و السلك الدبلوماسي لما تزخر بها من مناظر طبيعية خلابة و مواقع أثرية ذات قيمة عالمية تروي أمجاد حضارات مرت من هنا. وقد حمل الوالي مباشرة المسؤولين والمنتخبين المحليين مسؤولية هذا الوضع قائلا أنه "لولا تواطؤ" هؤلاء لما استطاعت عصابات العقار أن تعبث في الأرض".

وفي عملية استقطبت اهتمام وسائل الإعلام الوطنية بين معارض و مؤيد أوردت مصالح الدرك الوطني بولاية تيبازة شهر سبتمبر بيانا أعلنت فيه عن تمكنها من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار متكونة من 6 أفراد بتهمة "النصب والاحتيال والتعدي على الأملاك العقارية وتعرية أراضي غابية و البناء بدون رخصة و التزوير في محررات رسمية" . فيما وضع رئيس المصالح التقنية لبلدية تيبازة تحت الرقابة القضائية وصدر في حق المسؤول الأول عن القضية مذكرة إحضار على اعتبار انه خارج التراب الوطني.

وكانت أعالي جبل شنوه مسرحا لهذا المشروع "الوهمي" حسب التهم الموجهة للمتورطين حيث تم التسويق له على أنه قرية سياحية تسمى "تالين" فيما قال مصدر امني لواج أن حجم الاحتيال يقدر بمليار و 500 مليون دينار جزائري.

وأضاف البيان بخصوص القضية التي تبقى قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة أن الشبكة "تقوم ببيع قطع أراضي على أنها تحوز على الوثائق اللازمة و رخصة البناء وتشترط بناء نسبة معينة من المساحة الإجمالية, حيث قامت بإجراء أزيد من 200 عقد نقل ملكية لا أساس له من الصحة".