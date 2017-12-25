العاصمة: نحو استلام 40 مشروعا لتوسيع شبكة الطرقات بداية 2018

الجزائر- كشفت السلطات الولائية بالعاصمة عن الاستلام التدريجي لحوالي 40 مشروعا يهدف إلى توسيع شبكة الطرقات و المحاور عبر الولاية في غضون السداسي الأول من 2018.

و أوضح مدير الأشغال العمومية للولاية عبد الرحمان رحماني لواج ، أن نسبة إنجاز هذه المشاريع الرامية إلى تقليص حجم الاختناق المروري و القضاء على النقاط السوداء بالعاصمة بلغت 70 بالمائة . و أبرز أن المبلغ المالي الذي رصد لانجاز هذه المشاريع التي تخص ازدواجيات الطرق و توسعتها، وكذا إنجاز سبعة (7) محاور طرقات الطرقات، بلغ 20 مليار دج تم تمويلها من طرف الولاية بنسبة 80 بالمائة و الباقي ممول من قبل الوزارة الوصية.

وأفاد ذات المسؤول أن هذه المشاريع ، تتعلق أساسا باستلام مشروع اجتنابي لرغاية وبعض المقاطع على مستوى الطريق الإجتنابي الرويبة -الكاليتوس و كذا محول مقطع خيرة على مستوى زرالدة غرب العاصمة .

كما سيتم في ذات الإطار استلام مشروع الطريق الإجتنابي براقي - الاربعاء وكذا سيدي موسى û الأربعاء في انتظار الانتهاء من مشاريع ضمنها إزدواجية الطريق بن عكنون نحو واد حيدرة و النفق الأرضي لجنان السفاري، وكذا إزدواجية بن عكنون الرابط بين الطريق الوطني رقم 36 بجامعة الحقوق ومقر الافريبول .

و سيتم أيضا استلام محور الطريق الولائي رقم 115 الرابط بين زميرلي بالحراش وبراقي وجزء من إزدواجية الطريق الولائي 41 نحو كليرفال وبئر مراد رايس، فضلا عن مشرع إجتناب الرويبة على مستوى الطريق السريع ومزدوج اجتناب الرويبة ومحول زرالدة والمقطع الاول من طريق السريع الكاليتوس المطار، ازدواجية الطريق الولائي الرابط بين سيدي موسى والاربعاء نحو بوقرة .

وسجلت في ذات الشأن عدة ورشات على غرار ازدواجية الطريق الولائي رقم 111 الرابط بين الشراقة - عين البنيان و الحميز - برج الكيفان وإزدواجية الطريق الولائي 145 وربط المحولات بالطريق الولائي رقم 155- المحول الجنوبي و الذي سيكون معززا بمنشئات فنية وانجاز المحور الرابط بين مقر الحرس الجمهوري بكاليتوس نحو الجزائر العاصمة والطريق المزدوج بين عين طاية و رويبة.

وكان الولاية قد استلمت خلال سنة 2017 ، في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للعاصمة (2012- 2035) ، مشروع ازدواجية ببلدية بن عكنون ، و كذا المحول الأرضي المزدوج على مستوي الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين المجمعين السكنين جنان سفاري و عين المالحة، إلى جانب تهيئة عدة طرق تمتد على مسافة ازيد من 370 كلم من الطرقات الحضرية والولائية، حسب ما أوضحه السيد رحماني.

من جانب آخر، كشف ذات المسؤول ، أن ميزانية كل مشاريع قطاع الأشغال العمومية بما فيها الطرقات والمنشآت الكبرى والموانئ، الرامية إلى عصرنة شبكة الطرقات و الواجهة البحرية للعاصمة ناهزت 50 مليار دج، تضاف إليها ميزانية الوزارة الوصية.

- نحو استلام ميناء الصيد بالرايس حميدو في غضون السداسي الأول من سنة 2018

واعلن ذات المسؤول الولائي ان هناك 10 موانئ تعرف حاليا أشغال تهيئة وتوسعة بلغت نسبة تقدم أشغالها 70 بالمائة من بينها ميناء الصيد الرايس حميدو الذي سيتم إستلامه خلال السداسي الأول من سنة 2018 ، وذلك عقب انتهاء أشغال التوسعة وإعادة بناء ملاجئ الصيادين. مشيرا إلى أن هذه الموانئ قد شهدت عمليات تحديث و توسعة وذلك ضمن برنامج تهيئة خليج الجزائر .

كما قال المصدر ان عملية التهيئة متواصلة بمنتزه الصابلات و واجهة باب الوادي ، وذلك تتمة للمشاريع المتعلقة بالواجهة البحرية للعاصمة ، التي تم استلامها خلال 2017 ابرزها مسرح و مطاعم منتزه الصابلات و الجميلة (عين بنيان) و مسابح باب الوادي.

و تعمل المديرية الولائية على تسليم السنة المقبلة 2018 لنقاط توقف (البواخر المطاعم) بمنتزه الصابلات كإضافة جديدة لهذا المرفق السياحي العاصمي الممتد إلى غاية الضفة الخضراء.