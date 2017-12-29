أدرار : ارتياح كبير للجهود المبذولة لترقية اللغة الأمازيغية 

أدرار - صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي سي عصاد مساء اليوم الجمعة بتيميمون بولاية أدرار أنه يسجل "ارتياح كبير للجهود المبذولة لترقية اللغة الأمازيغية".

وأوضح السيد سي عصاد لدى إشرافه على ورشة حول استعمال اللغة الأمازيغية في المصالح العمومية أن هناك "ارتياحا كبيرا بخصوص الجهود المبذولة لترقية اللغة الأمازيغية ي مما يبشر بمستقبل زاهر لهذه اللغة الوطنية ".

وثمن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية في ذات السياق كل القرارات التاريخية التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد بشأن ترقية التراث واللغة الأمازيغية.

وأوضح أن هذه الورشة تترجم توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتفعيل قرار دسترة اللغة الأمازيغية من خلال إجراءات و مبادرات بالشراكة و التعاون مع مختلف الهيئات والدوائر الوزارية.

وتأتي هذه الورشة --كما أضاف سي عصاد-- ضمن فعاليات اختتام الاحتفال بمئوية الكاتب و الباحث الراحل مولود معمري وذلك بالتنسيق مع محافظة مهرجان أهلليل بتيميمون.

وتم خلال هذه الورشة التي تواصل مهامها بشكل مستمر إشراك مترجمين للتكفل بترجمة كل الوثائق المتداولة لدى بعض الهيئات الوزارية حيث تدخل هذه الخطوة ضمن مساعي تحسين الخدمة العموميةي كما قال.

ويعد حضور نخبة من المترجمين و الجامعيين و ممثلي عدد من القطاعات التنفيذية لأشغال هذه الورشة دليلا على أن هناك تجنيد و التزام لترقية مكانة اللغة الأمازيغية تدريجيا في مختلف المجالات على غرار الخدمة العمومية و الفضاء التربوي ي يضيف السيد سي عصاد.

كما يجري في هذا الشأن العمل على تجسيد إتفاقية توأمة مع الشبكات الجامعية التي تنشط في حقل الثقافة الأمازيغية, سيما في ظل وجود أربعة معاهد جامعية على مستوى الوطن و التي ستتعزز باقتراح إنشاء معهد عالي للغة الأمازيغية بجامعة أدرار, استنادا للأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية.

وأشار نفس المسؤول أن ما ينتظر من أشغال هذه الورشة هو تجسيد وثائق باللغة الأمازيغية وفق اتفاق و إجماع حول اختيار المصطلحات و تقنين سليم لتدوين هذه اللغة، وهو ما يجري تحقيقه من خلال العمل كفوج متكامل مما يبعث الارتياح --كما أضاف-- على أن "اللغة الأمازيغية بخير في الجزائر و تسير في منحى الترقية تحت إشراف السلطات العليا للبلاد."

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وتحتضن الولاية المنتدبة تيميمون غدا السبت فعاليات ملتقى وطني حول جهود الكاتب و الباحث الراحل مولود معمري في خدمة وحماية التراث اللامادي.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المحطة الختامية للاحتفال بمئوية الكاتب الراحل، وينظم في إطار فعاليات المهرجان الوطني الثقافي لتراث الأهلليل في طبعته ال11.