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مستغانم: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمتاجرة بالمشروبات الكحولية  دون رخصة  

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

مستغانم - تمكن الأمن الحضري الخارجي لبلدية الصور بأمن ولاية مستغانم-بحر هذا الأسبوع من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة، حسبما علم اليوم الجمعة من هذا السلك الأمني.

ومكنت هذه العملية من توقيف شخصين وحجز كيلوغرامين من الكيف المعالج كانت  معدة للترويج و2700 قارورة خمري يضيف المكلف بالإعلام بأمن مستغانم في تصريح لوأج، الملازم الأول بشير بلقاسم.

وجاءت العملية، وفقا لذات المصدر- بناء على معلومات وردت لمصالح الأمن عن وجود شبكة إجرامية على مستوى بلدية الصور (30 كلم جنوب مستغانم) تقوم بترويج المخدرات.

فقامت قوات الشرطة الثلاثاء الماضي بوضع خطة أمنية محكمة مكنت من إحباط عملية تسليم كمية من المخدرات (2كلغ) كانت بحوزة شخصين (27 و42 سنة) من أفراد هذه  الشبكة، يضيف نفس المصدر.

وسمحت التحقيقات وبعد تفتيش مساكن أفراد الشبكة من ضبط كمية من المشروبات الكحولية تتجاوز 2700 قارورة من مختلف الأشكال والأحجام كانت معدة للبيع  بالتزامن مع الاحتفالات برأس السنة الجديدة كما أشير إليه.

 

وقد تم أمس الخميس تقديم الموقوفين، الذين ينحدران من بلدية ماسرة، أمام وكيل  الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بتهم تكوين جمعية أشرار وترويج المخدرات  والمتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة. 

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مستغانم: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمتاجرة بالمشروبات الكحولية  دون رخصة  
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 كانون1/ديسمبر 2017 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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