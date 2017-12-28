الوادي : ضرورة الإعتماد على الخبراء والمختصين في ترميم المعالم الأثرية

الوادي - دعا و زير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الخميس بالوادي إلى ضرورة الإعتماد على الخبراء والمختصين في مجال ترميم المعالم الأثرية.

وأوضح الوزير لدى معاينته لأشغال ترميم الزاوية التيجانية بمدينة قمار في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية أنه يتعين "الإعتماد على الخبراء والمختصين فيما يتعلق بمشاريع ترميم المعالم الأثرية واحترام المعايير المطلوبة "ي باعتبار أنها تعد معالم ثقافية وروحية ي وهو تراث ثقافي من شأنه كما أضاف، أن يساهم في تعزيز الثقافة الوطنية .

وفي هذا الصدد ثمن السيد عز الدين ميهوبي قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بتكريس يوم 12 يناير المصادف لبداية السنة الأمازيغية الجديدة عطلة مدفوع الأجر ي واعتبره قرارا تاريخيا ومكسبا يعزز الوحدة الوطنية.

وأكد وزير الثقافة في ذات السياق أن 2018 ستكون سنة التراث تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بترقية التراث المادي والمحافظة عليه، مضيفا بأن دائرته الوزارية ستسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا المسعى .

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وفي سياق آخر، ذكر الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على تشجيع استثمار الخواص في قطاع الثقافة لا سيما ما تعلق بانجاز البنى التحتية أو تدعيم الأنشطة الثقافية .

وتندرج أشغال ترميم مقر الزاوية التيجانية بقمار ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو، حيث رصد لها 340 مليون دج ي ومن المرتقب استلامها خلال الثلاثي الثاني 2018 .

وتفقد الوفد الوزاري بذات المنطقة المركز الثقافي عبد القادر الياجوري، الذي اطلع به على معرض للصناعة التقليدية والحلويات والأكلات الشعبية ي وجناح خاص بورشات الرسم للأطفال والأشغال اليدوية .

ودائما ببلدية قمار عاين السيد ميهوبي مكتبة المطالعة العمومية محمد الطاهر تليلي، حيث ألح بالمناسبة فيما يتعلق بالمخطوطات على ضرورة تحقيقها قبل نشرها.

كما تفقد وزير الثقافة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية محمد الطاهر العدواني ببلدية حساني عبد الكريم ي التي تلقى بها عرضا حول نشاطاتها، وذلك بعد أن عاين مشروع ترميم دار الثقافة القديمة بوسط مدينة الوادي الذي خصص له 70 مليون دج ي ومنتظر استلامه في نهاية فبراير 2018 ، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

وتلقى السيد عز الدين ميهوبي بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بالشط عرضا مفصلا حول الأنشطة الدورية لهذه المؤسسة الثقافية لاسيما الإصدارات التي تطبعها دار الثقافة على نفقتها ي بالإضافة إلى المجلات والدوريات التي تصدرها.

كما اطلع على الورشات والأندية المفتوحة بها .

ويختتم وزير الثقافة هذه الزيارة بإعطائه في هذه الأمسية إشارة انطلاق تظاهرة المهرجان الدولي "لوس" للموسيقى ورقصات العالم.