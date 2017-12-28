  استلام شطر مستغانم من الطريق الرابط بين الميناء والطريق السيار شرق -غرب في يونيو المقبل

مستغانم - أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يوم الخميس بمستغانم انه سيتم استلام شطر الولاية من الطريق الرابط بين ميناء للمدينة والطريق السيار شرق/غرب بولاية غليزان في شهر يونيو من السنة المقبلة.

وقال الوزير لدى تفقده أشغال شطر مستغانم من هذا الطريق التي بلغت 75 من المائة" التزمنا أن تستلم ولاية مستغانم الشطر الخاص بها من الطريق الرابط ميناء المدينة والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 33 كلم في يونيو 2018 ".

ودعا عبد الغني زعلان المقاولين إلى مضاعفة الأشغال وتدعيم الورشات بالعمال والعتاد.

وقال الوزير في ذات السياق" هاجسنا أن يدخل كل مشروع الخدمة في أسرع وقت لتظهر أثاره الاقتصادية والاجتماعية"

يذكر أن الطريق الرابط بين الميناء التجاري لمستغانم والطريق السيار شرق غرب عند محول الحمادنة بولاية غليزان يبلغ 66 كلم.

ومن جهة أخرى ذكر الوزير "انه تم الشروع في دفع المستحقات المالية المتأخرة للمقاولات التي تنجز مشاريع قطاع الأشغال العمومية والباقي سيدفع تدريجيا" مضيفا" أن الحكومة اتخذت إجراءات لتسديد هذه المستحقات بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء ما قبل الأخير والنتيجة يجب أن تظهر في أسرع وقت".

ودعا المقاولين بالمناسبة إلى "الوفاء بالتزاماتهم مشيرا إلى "أن القرارات التي تتخذ خلال معاينة المشاريع يجب أن تتبع بإجراءات كما يجب التنسيق بين جمع المقالين لإنهاء المشاريع".

وقد تفقد الوزير أيضا ورشة انجاز مشروع النفق الأرضي للطريق ألاجتنابي بالقرب من المحطة البرية لمدينة مستغانم الذي وصلت به الأشغال 55 من المائة ويرتقب استلامه في يونيو 2018.

ويتضمن برنامج الزيارة مشروع توسيع مدرج الهبوط بمطار صيادة طيران (مدني وعسكري) وتفقد مشروع ترامواي مستغانم وزيارة المحطة البحرية بالميناء التجاري لمستغانم.