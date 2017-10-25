ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2021 لوهران: تنصيب اللجنة المكلفة بتحضير أعمال التهيئة و التزيين

وهران - اشرف والي ولاية وهران مولود شريفي يوم الثلاثاء على تنصيب اللجنة المكلفة بتحضير أعمال التهيئة و التزيين تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران سنة 2021 و ذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي و المدراء التنفيذيين و رؤساء المجالس الشعبية البلدية للمشروع الحضري الكبير للولاية.

و اوضح رئيس الجهاز التنفيذي للولاية انه سيتم في هذا الاطار انشاء أمانة دائمة للجنة خلال الايام القليلة المقبلة حسب عمل تشاوري و تكاملي يشرك جميع الهيئات, داعيا الاطراف المعنية الى استباق التحضير المادي لهذا الحدث.

كما اكد السيد شريفي ان هذا الحدث من المتوقع ان يشرك حوالي 3.000 شاب لمرافقة وفود البلدان ال24 التي ستشارك في 27 اختصاصا للمنافسة. و سيستفيد هؤلاء الشباب من تكوين في اللغات الاجنبية بالشراكة مع معهد اللغات الاجنبية لجامعة وهران 2, مشيرا الى ان مخطط عمل تزيين و تهيئة مدينة وهران سيتم تنفيذه بمساهمة فريق خبراء في التهيئة العمرانية و في تخصصات اخرى.

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كما تم خلال هذا اللقاء التطرق الى الخطوط العريضة لبرنامج العمل هذا, حيث اغتنم المتدخلون هذه الفرصة للحديث عن العمليات الواجب القيام بها و طبيعة عمليات التهيئة التي يجب استكمالها.

في هذا السياق حدد مدير التعمير و البناء لولاية وهران مختار مراد مجال تدخل عمليات التهيئة الواجب القيام بها مؤكدا على ترميم البنايات القديمة و تجسيد مشاريع الامتياز و القضاء على الاحياء القصديرية (17 موقعا).

من جانبه قدم مدير التجهيز بالولاية مصطفى بانوح عرضا حول مدى تقدم الاشغال بالمركب الاولمبي لبئر الجير الذي بلغت نسبة تقدم الاشغال به "80 %", مضيفا ان الامور المتعلقة بملعب كرة القدم و ملحقاته "وصلت الى مرحلة وضع التجهيزات (التكييف و التزويد بالكهرباء و المراقبة بالفيديو)".

و اضاف قائلا "لم يبقى لدينا سوى وضع الارضية المعشوشبة و مضامير العاب القوى", مؤكدا ان "القطاع المعني بالاستعمال بصدد البحث عن الاجراء الاكثر ملاءمة مع المناخ و تسيير الارضية المعشوشبة لتجنب تكرار سيناريو ملعب 5 يوليو (بالجزائر العاصمة)".

و بخصوص مركز الرياضات المائية الذي سيزود بثلاثة مسابح منها اثنين مغطيان و حوض للغطس, اوضح ان الدراسات قد استكملت و الاشغال بدأت. و "سيتم تسليم هذا المشروع في نهاية 2019".

اما فيما يتعلق بالقرية المتوسطية المتكونة من ست اقامات جامعية, فقد بلغت نسبة تقدم الاشغال 55% -حسب ذات المسؤول- مضيفا انه تم الشروع في اشغال التهيئة منذ بضعة ايام.

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من جهته اكد مدير الشباب و الرياضة بدر الدين غربي على عمليات اعادة تهيئة بعض المنشآت القاعدية التي يجب الشروع فيها خلال الثلاثي الاول من سنة 2018. و يتعلق الامر خاصة بقصر الرياضات حمو بوتليليس و مركز الفروسية عنتر ابن شداد و ميدان الرماية لبئر الجير و المسبح شبه الاولمبي للحمري و ملعب احمد زبانة.

كما تم اقتراح عديد عمليات التهيئة بمناسبة هذا اليوم, سيما تهيئة طريق الاوراس بوسط مدينة وهران و المعالم و الاماكن التاريخية و الساحات بالإضافة الى انجاز مواقف للسيارات و تعميم اشارات المرور الضوئية و فتح محاور طرقات جديدة من اجل تخفيف الازدحام عن المدينة و اعادة تنشيط مخطط "نوعية السياحة" من خلال تكوين موظفي الفنادق و تأهيل المطاعم بالإضافة الى تثمين المنشآت الهامة مثل المسجد-قطب ابن باديس و كنيسة سانتا-كروز و معالم تراثية اخرى.

و تضم لجنة تحضير اعمال تهيئة و تزيين المشروع الحضري الكبير لوهران الى جانب بلديات وهران و بئر الجير و السانيا و سيدي الشحمي و الكرمة, ممثلين عن مختلف القطاعات (وسائل الاعلام و الثقافة و العمران و الهندسة المعمارية و المجتمع المدني).