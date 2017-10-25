وهران: زهاء 40 عارضا في الصالون الدولي للرسكلة ومعالجة النفايات

وهران- يشارك زهاء 40 عارضا من داخل وخارج الوطن في الطبعة الثانية للصالون الدولي للرسكلة ومعالجة النفايات المزمع إجراؤها من 8 إلى 11 يناير القادم بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران حسبما أفاد بذلك اليوم الثلاثاء المنظمون.

وأبرز مدير مؤسسة "أس أو أس ايفنت" محمد فؤاد عمار في ندوة صحفية أن هذه التظاهرة التي ستصبح تقليدا سنويا بولاية وهران تسجل مشاركة عارضين من كوريا الجنوبية وتونس وكندا مع احتمال حضور شركات أجنبية أخرى لم تأكد بعد حضورها.

وسيحضر هذه الطبعة مهنيون في مجالات الفرز و الرسكلة ومسيرو مراكز الردم التقني للنفايات ومختصون في معالجة النفايات الاستشفائية وجمع ونقل النفايات ومتعاملون في مجالات الصيانة وتجهيزات الجمع وتحويل النفايات و رسكلتها كما أشير إليه.

ويهدف هذا الصالون إلى التعريف بالتجارب المحلية والأجنبية في مجالات الفرز و رسكلة النفايات قصد تثمينها وكذا تحسيس المواطن بمسألة البيئة والمحافظة عليها من أجل توفير محيط أحسن يضيف محمد فؤاد عمار.

وأضاف أنه سيتم خلال هذه التظاهرة البيئية بالدرجة الأولى تنظيم زيارات لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة للتحسيس بأهمية الفرز الانتقائي للمحافظة على البيئة وصحة المواطنين.

من جهتها أكدت مديرة الاتصال والتسويق بالوكالة الوطنية للنفايات بن حمادي كهينة أنه سيتم على هامش هذا الصالون تنظيم يوم دراسي حول "الشراكة المستدامة من أجل تسيير مدمج للنفايات"، حيث ستقدم سلسلة من المحاضرات على غرار "التجربة الكورية في مجال تسيير النفايات" و"النفايات الالكترونية" و"دراسة وطنية لرسكلة البلاستيك "، وكذا عرض بعض مشاريع الوكالة الوطنية للنفايات في هذا المجال.

وأبرزت السيدة بن حمادي أن "حجم النفايات على المستوى الوطني يقدر ب 12 مليون طن سنويا بمعدل 20 كلغ يوميا لكل مواطن والهدف هو تقليص حجم النفايات من المصدر قبل عملية الفرز و الرسكلة".

وأشارت من جهة أخرى إلى وجود حوالي 200 مؤسسة مصغرة على المستوى الوطني تنشط في مجال البيئة والفرز و الرسلكة تم استحداثها في إطار أجهزة التشغيل التي توفرها الدولة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وينظم الصالون الدولي للرسكلة ومعالجة النفايات في طبعته الثانية بمبادرة من مؤسسة "أس أو أس ايفنت" بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للنفايات.