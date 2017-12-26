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تخصيص أوعية عقارية بالعاصمة لبناء "السكن المدعم" لفائدة ذوي الدخل المتواضع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 51 مرات
تخصيص أوعية عقارية بالعاصمة لبناء &quot;السكن المدعم&quot; لفائدة ذوي الدخل المتواضع
صورة وأج

الجزائر- أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ يوم الثلاثاء أنه سيتم "تخصيص أوعية عقارية" لبناء "السكن المدعم" لفائدة الموظفين ذوي الدخل المتواضع .

و قال السيد زوخ خلال إشرافه على عملية انطلاق أولى مراحل الترحيل للعملية ال23 و التي تشمل 3000 عائلة من أصل 8000 عائلة على مستوى حي" محي الدين" بالجزائر العاصمة أنه سيتم "تخصيص أوعية عقارية" لبناء "السكن المدعم" لفائدة الموظفين ذوي الدخل المتواضع، مشيرا إلى أن انطلاق هذه العملية سيتم "متى توفرت هذه الأوعية العقارية" دون تحديد تاريخ معين.

و أضاف أن حصة الوحدات السكنية المخصصة لولاية الجزائر والمقدرة ب320 وحدة سكنية مرشحة للزيادة بعد إحياء برنامج السكن المدعم بهدف توفير سكن لائق لكافة سكان العاصمة الذين هم بحاجة إلى ذلك.

وذكر والي العاصمة بان عمليات الترحيل بولاية الجزائر التي انطلقت منذ يونيو 2014  إلى غاية يناير 2018 ستسمح من إعادة اسكان أزيد من 82 ألف عائلة استفادت من سكنات بمختلف الأنماط و الصيغ على غرار العمومي الايجاري والاجتماعي التساهمي بالإضافة إلى برنامج عدل و العمومي الترقوي الذي سلمت من خلاله عدد معتبر من الوحدات السكنية.

و سيتم تسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية التساهمية و السكن الاجتماعي التي تخص1124 عائلة من بلديتي حيدرة و الحمامات بعد غد الخميس على مستوى قاعة متعددة الرياضات بالشراقة . و تتمثل مواقع الاستقبال بحي 1348 مسكن ببلدية عين البنيان و حي 24 مسكن ببلدية بئر توتة يضيف الوالي.

وشهد حي "محي الدين" بالعاصمة لدى إشراف الوالي على عملية ترحيل عائلات  تعاني من الضيق نحو سكنات جديدة بالحي الجديد 416 مسكن بأولاد فايت احتجاجات لعدد من السكان الذين لم يستفيدوا من سكنات او تم اقصاؤهم من قوائم الاستفادة.

وقد دعا السيد زوخ هؤلاء إلى التحلي بالصبر والهدوء وقال أن عمليات الترحيل "لا يمكن ان تتم في وقت واحد بل لابد من وقت طويل لكي يتم ترحيل كل هذه العائلات".

أما بالنسبة للعائلات التي تم اقصاؤها فقال الوالي أن" باب الولاية مفتوحة لجميع الطعون مهما بلغ عددها" مؤكدا أن" دراسة ملفات سكان حي" محي الدين" تطلب وقتا طويلا جدا نظرا للعدد الكبير من العائلات التي تقطن بالحي.  و أضاف أن ورشات بناء الأحياء الجديدة تحتاج إلى وقت لكي يتم تهيئتها .

و أعلن في هذا السياق عن عملية إعادة ترميم حي محي الدين و تهيئته وتوفير مساحات خضراء و أماكن للراحة.

    

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 19:45
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تخصيص أوعية عقارية بالعاصمة لبناء "السكن المدعم" لفائدة ذوي الدخل المتواضع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 51 مرة   شارك

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