2017 : مؤهلات وبرامج لتحويل عنابة إلى منطقة استقطاب سياحي بامتياز

عنابة - سجلت برامج التنمية السياحية خلال سنة 2017 بعنابة ديناميكية غير مسبوقة تظافرت خلالها الجهود لتفعيل مشاريع تنموية للنهوض بالقطاع وتعددت المبادرات المبتكرة لتثمين المؤهلات السياحية بإشراك كل الفاعلين قصد تحويل هذه الولاية إلى منطقة استقطاب سياحي بامتياز.

فبمجموع 45 مؤسسة فندقية تتسع لـ 4629 سريرا من بينها 7 مؤسسات فندقية مصنفة تتجه ولاية عنابة على المدى القصير إلى تدعيم قدراتها من الأسرة بأكثر من 2500 سرير جديد و ذلك مع استلام مشاريع توجد حاليا في طور الإنجاز وأخرى تخضع لعمليات ترميم و إعادة تأهيل وتحديث وتوسيع حسب ما علم من مصالح مديرية السياحة و الصناعة التقليدية.

وتتوزع معظم المشاريع التي تسجل نسبة تقدم في الأشغال تفوق ال 70 بالمائة وكذا المؤسسات الفندقية التي تخضع للتجديد وإعادة التأهيل والتوسيع بمدينة عنابة في حين تسجل مناطق التوسع السياحي توطين ما مجموعه 18 مشروعا سياحيا يجمع ما بين الفنادق والإقامات السياحية والشالهيات والمركبات السياحية المبرمجة بمنطقتي التوسع السياحي لسرايدي وشطايبي كما تمت الإشارة إليه.

فالتصور الذي ترتكز عليه استراتيجية تطوير السياحة بعنابة بدأ يعطى ثماره بإعادة فتح فندق "المشرق" المطل على ساحة الثورة بوسط مدينة عنابة وذلك بعد أشغال ترميم و إعادة تأهيل مكنت المدينة من أن تسترجع تحفة معمارية و بخدمات تتجه نحو تطوير السياحة الحضرية وسياحة الأعمال.

ويتأكد هذا التوجه بإعادة فتح فندق "الهقار" بساحة جورج إسحاق بوسط مدينة عنابة بعد عمليات ترميم و إعادة تأهيل مماثلة بالإضافة إلى انطلاق برنامج تحديث و إعادة تأهيل فندق "سيبوس" الدولي بعنابة الذي يمثل أول مؤسسة فندقية حضرية وعصرية فتحت بعنابة وذلك سنة 1975 بطاقة استيعاب تقدر ب 518 سريرا.

وستمكن عمليات إعادة التأهيل التي انطلقت شهر سبتمبر من سنة 2017 من ترقية

هذه المؤسسة الفندقية الحضرية التابعة لمؤسسة التسيير السياحي بعنابة إلى فندق من صنف 5 نجوم مجهز بأجنحة اطعام راقية وفضاءات للراحة والترفيه والتسوق وأخرى للأعمال والخدمات بمعايير فاخرة حسب نفس المسؤولين.

كما سيشرع في إطار هذا البرنامج الاستراتيجي في تأهيل وعصرنة نزل المنتزه بسرايدي الذي بني عام 1971 بقدرة استيعاب تصل إلى 202 سرير.

وبنمطه المعماري المتميز يرتقب أن تتحول هذه التحفة المعمارية السياحية التي تطل على غابات الإيدوغ وشاطئ واد بقراط برماله الذهبية إلى مركب سياحي مصنف 4 نجوم متعدد الخدمات بإمكانه استقطاب العائلات و زوار المنطقة ومختلف الوفود الرياضية التي يرتقب أن تتوافد على منطقة سرايدي مع إعادة فتح مركز التربية البدنية والتأهيل البدني " كرابس" بسرايدي في "الأسهر القليلة المقبلة".

تحديد خمس مناطق للتوسع السياحي

فعنابة الساحلية تولي عناية خاصة لتطوير السياحة البحرية من خلال تحديد خمس مناطق للتوسع السياحي بكل من شطايبي والخليج الغربي وكورنيش عنابة و وواد بقراط وسيدي سالم.

ويبقى أهم مشروع شرع في تجسيده بالشريط الساحلي لشطايبي مع احترام المعايير البيئية المخيم العائلي (3 نجوم) الذي يرتقب استلامه مع بداية موسم الاصطياف 2018 الذي يضم شاليهات نوعية بمجموع 880 سريرا وخدمات سياحية تجمع بين ألعاب التزحلق على المياه و المطاعم المصنفة والترفيه والراحة وغيرها من الخدمات السياحية.

ويجري في هذا الإطار تشجيع المستثمرين على الاستثمار السياحي البيئي خاصة على بالشريط الساحلي لشطايبي وسرايدي من خلال استحداث قرى سياحية تساعد على تطوير السياحة الجبلية وتستقطب هواة الطبيعة والاستجمام.

وبتعدد مؤهلاتها تتجه عنابة بخطى ثابتة نحو تطوير العديد من النشاطات المروجة للسياحة من خلال ميلاد نوادي ذات النشاطات الترويجية للبيئة على غرار نادي "التحليق بالمضلات" و نادي "مغامرات سرايدي" اللذين يستقطبان العديد من الشباب من داخل وخارج الوطن للمشاركة في دورات رياضية ترفيهية وترويجية للسياحة عبر جبال الإيدوغ.

كما أن الديناميكية السياحية التي تعيشها عنابة تثير اهتماما ملفتا من طرف الشباب وخاصة منهم المؤطرين في جمعيات رياضية وثقافية وصحية و ذلك بتطوير السياحة الجبلية من خلال تنظيم دورات استكشافية دورية عبر المسالك الجبلية لجبال الإيدوغ ببلدية سرايدي بالإضافة إلى السياحة الثقافية عبر المعالم الأثرية لبونة والمدينة الرومانية.