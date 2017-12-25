وهران: تدشين معرض بمناسبة الذكرى ال60 لإقامة التعاون العسكري الجزائر-الروسي في مجال الطيران 

وهران - يحتضن مركز الاعلام الاقليمي للناحية العسكرية الثانية بوهران ابتداء من اليوم الاثنين الى غاية الجمعة 29 ديسمبر معرضا للصور التاريخية يبرز أهم محطات العلاقات الجزائرية الروسية و هذا بمناسبة احياء الذكرة ال60 لإقامة التعاون العسكري بين البلدين في مجال الطيران.

وخلال افتتاح هذا المعرض الذي جرى بحضور الجنرال الكسندر بارزان رئيس البعثة الروسية في الجزائر, أكد العميد دوايسية عبد الكريم القائد الجوي للناحية العسكرية الثانية ان العلاقات الجزائرية-الروسية تعززت نوعيا بفضل اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين في ابريل 2001, مشيرا الى ان هذه التظاهرة تعد فرصة لتقييم حركية التعاون بين البلدين. واضاف ان هذا التعاون يشكل اساس العلاقات الاستثنائية بين الجزائر و روسيا.

وأشاد من جهته الجنرال بارزان بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين, مذكرا بالزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى روسيا سنة 2001 و "التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات المتينة".

كما تطرق الجنرال بارزان ايضا الى تاريخ العلاقات الجزائرية الروسية الذي يعود الى حرب التحرير الوطني, مبرزا حرص روسيا على ضمان تكوين نوعي للإطارات العسكرية الجزائرية لا سيما في مجال الطيران العسكري

وأفاد بيان لقيادة القوات الجوية الجزائرية بالتنسيق مع مديرية الاتصال و الاعلام و التوجيه لقيادة اركان الجيش الوطني الشعبي ان هذا المعرض يرمي الى ابراز البعد الخاص الذي تمنحه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للتعاون بين البلدين, لا سيما في مجال الطيران العسكري و لتعزيز الشراكة و العلاقات بين الجزائر و روسيا و لترقية التعاون الى مستوى علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

ويهدف المعرض - حسب ذات الوثيقة- الى تمكين الجمهور العريض من التعرف على أهم المراحل التي ميزت العلاقات الجزائرية-الروسية منذ حرب التحرير الوطني لا سيما في مجال الطيران العسكري.

و في تصريح للصحافة اكد رئيس مصلحة الاتصال لقيادة القوات الجوية العقيد فكان كمال ان هذا المعرض الذي يشهد على المستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين يشكل فرصة لتعريف الجمهور العريض بأهمية هذا التعاون لا سيما في مجال الطيران العسكري بين الجزائر و روسيا.

وتميز حفل تدشين هذا المعرض بعرض فيلم وثائقي حول جهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من اجل عصرنة القوات الجوية.

وتم تدشين هذه التظاهرة يوم 30 نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة على مستوى المتحف المركزي للجيش الوطني الشعبي قبل ان ينظم من 14 الى 18 ديسمبر 2017 على مستوى مركز الاعلام الاقليمي لولاية البليدة.