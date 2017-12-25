مشاريع جديدة لتطوير خدمات البريد والإتصالات بإيليزي (وزيرة) 

إيليزي - أعلنت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة , إيمان هدى فرعون, بولاية إيليزي اليوم الاثنين أن هناك عديد المشاريع الجديدة التي أدرجت لتطوير خدمات البريد والإتصالات بهذه الولاية .

وأوضحت الوزيرة في لقاء صحفي نشطته في ختام زيارتها إلى هذه الولاية ي بخصوص الإتصالات أنه يوجد مشروع شبكة للألياف البصرية بطول 1.560 كلم قيد الإنجاز ي وتم استلام هذا اليوم جزء هام من هذه الوصلة التي تربط مدينة إيليزي مع طارات الحدودية (200 كلم شمال إيليزي).

ومن شأن هذه الشبكة الجديدة -- كما ذكرت الوزيرة-- تأمين الشبكة بين ولايتي ورقلة وتمنراست ي وكذا زيادة نسبة التدفق من 200 جيغابيت إلى أكثر من 450 جيغابيت ي مما سيسمح بتعميم الجيل الرابع للهاتف النقال .

وفيما يخص المكاتب البريدية, أوضحت أن هناك خمسة مراكز بريدية جديدة ستدخل خلال الأيام القليلة القادمة حيز الخدمة ي فيما توجد أربعة مراكز أخرى قيد الإنجاز.

وبالنسبة لمشكل نقص السيولة ي دعت وزيرة القطاع إلى ضرورة تعميم وسائل الدفع الإلكتروني ي مما سيسمح بتجاوز هذا المشكل .

وذكرت أيضا بشأن التوظيف أن هناك 58 عاملا في إطار عقود ما قبل التشغيل بولاية إيليزي سيتم إدماجهم بصفة نهائية لتغطية العجز في التأطير ببعض المكاتب البريدية ي فيما ستقوم مؤسسة بريد الجزائر -- كما ذكرت -- في يناير القادم بعملية جديدة للتوظيف خاصة في المناطق الحدودية.

وأكدت السيدة فرعون أن مشكلة مناطق الظل للهاتف النقال سيتم القضاء على جزء منها مع دخول حيز الخدمة للمشاريع الجديدة المتعلقة بالألياف البصرية التي استفادت منها الولاية .

وقبل ذلك استمعت الوزيرة إلى عرض حول المشاريع المنجزة بالقطاع ي كما تم بالمناسبة إطلاق خدمة رصيد مساعد خاصة بالهاتف النقال .

ويجري في هذا الصدد إنجاز وصلة للألياف البصرية خط جانت û تينالكوم الحدودية والتي من المرتقب وضعها حيز الخدمة مطلع السنة القادمة ي فيما دخلت حيز الخدمة وصلة تربط إيليزي بقرية تماجرت النائية ي وأخرى تربط بين إيليزي عبر الطريق الوطني رقم /3 / التجمع السكاني تاست ي حسب توضيحات مسؤولي القطاع.

كما دشنت وزيرة القطاع قاعة متعددة الوسائط بمتوسطة العقيد لطفي بالتجمع السكاني عين الكورس ي وعاينت مكتب بريد بذات التجمع ي قبل أن تختتم هذه الزيارة بمعاينة القباضة الرئيسية لبريد الجزائر بعاصمة الولاية .