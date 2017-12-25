إعادة الإسكان بالعاصمة : ترحيل 3000 عائلة لسكنات بصيغتي عمومي ايجاري واجتماعي تساهمي الثلاثاء 

الجزائر - سيتم غدا الثلاثاء الشروع في أول مرحلة الخاصة بعملية إعادة الاسكان ال23 بولاية الجزائر و التي تخص 3000 عائلة من أصل 8000 عائلة التي ستستفيد من سكنات بصيغتي السكن العمومي الايجاري و السكن الاجتماعي التساهمي، حسبما ما أعلن عنه اليوم الاثنين والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.

و قال السيد زوخ خلال ندوة صحفية أن هذه المرحلة تخص ازيد من 3000 عائلة منها 2000 عائلة ستستفيد من سكنات بصيغة العمومي الايجاري و أزيد من 1000 عائلة ستستلم مفاتيح السكن الاجتماعي التساهمي. و أكد ان العملية التي تخص قاطني البيوت القصيديرية و الشاليهات و كل بناء هش ستسمح باسترجاع 13 هكتارا من الأراضي لتبلغ المساحة الاجمالية المسترجعة لحد اليوم 400 هكتار.

وأكد السيد زوخ أنه " لتفادي ظهور أحياء قصديرية جديدة يتم القضاء على كل بناية غير شرعية عن طريق تهديمها حيث تم لحد اليوم تهديم أزيد من 1400 بناء غير شرعي بولاية الجزائر. و يتم تحويل المساحات المسترجعة سواء إلى مساحات خضراء أو تقام علياه مشاريع تنموية لصالح سكان الولاية، يقول الوالي-.

وقال أن العملية ال23 لن تكون الأخيرة بل ستتبع بعمليات أخرى معلنا أن الولاية قد قامت بوضع الخطوط العريضة للعملية ال24 للترحيل (دون ذكر التاريخ أو المستفيدين). كما ستعمل الولاية على إحياء برنامج السكن المدعم.

و أوضح بالنسبة لسكان العاصمة الذين يعانون من "الضيق" أن "الهدف الأسمى للولاية إستفادة العائلات المتعددة التي تقطن في شقة واحدة من شقق خاصة لكل عائلة " أي تبقى عائلة واحدة في الشقة و العائلات الأخرى تستفيد من السكنات الاجتماعية.

المواقع المعنية بالترحيل و مواقع الاستقبال الجديدة

وستشمل أولى مرحلة لعملية ال23 التي تخص 2000 عائلة (صيغة عمومي إيجاري) 9 مقاطعات إدارية و 16 بلدية. و تتمثل المواقع المعنية بالترحيل في الحي القصديري "وادي الكرمة" (المناطق أ ب ج) ببلدية جسر قسنطينة و العائلات القاطنة بمحاذاة الملعب البلدي لحيدرة و الحي القصديري "الصخرة الكبيرة" ببلدية عين البنيان.

كما يوجد من بين المواقع الحي القصديري "روشاي بوعلام" ببلدية أولاد فايت و الموقع المحاذي للمحيط الأمني لمجموعة التدخل السريع ببلدية الشراقة و الموقع القصديري الموجود بأرضية مخصصة لإنجاز مشروع تابع لقطاع الري ببلدية عين البنيان و الحي الشعبي "محي الدين" ببلدية سيدي امحمد و الموقع القصديري الكائن ب 15 شارع محمد بلقاسمي ببلدية المدنية.

وسيستفيد سكان الأحياء القصديرية "عين الزبوجة" ببلدية الأبيار" و "كاريار" بالقبة و "كازورال" بزرالدة " و "بن دادة" بأسطاولي" و "سيدي عبد الله" بزرالدة و "روخي" بسويدانية و موقع الشاليهات بالدويرة و نقاط سوداء بكل من بلديات الدويرة و خرايسية و بابا حسان و درارية من أولى مرحلة عملية الترحيل ال23.

وأوضح الوالي أنه سيتم خلال هذه المرحلة كذلك إعادة إسكان 62 عائلة في سياق التكفل بأصحاب الطعون المقبولة من طرف اللجنة الولاية المختصة.

أما بخصوص مواقع استقبال العائلات المرحلة (صيفة عمومي ايجاري) فهي كالآتي : حي 306 مسكن ببلدية الدويرة و حي 416 مسكن ببلدية أولاد فايت و حي 430 مسكن ببلدية عين البنيان و حي 232 مسكن ببلدية أولاد فايت و حي 330 مسكن ببلدية الدويرة و حي 103 مسكن ببلدية الرحمانية و حي 300 مسكن بالزعاترية ببلدية معالمة و حي 80 مسكن ببلدية الحمامات.

وسيتم تسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية التساهمية و السكن الاجتماعي التي تخص1124 عائلة من بلديتي حيدرة و الحمامات الخميس المقبل على مستوى قاعة متعددة الرياضات بالشراقة .و تتمثل مواقع الاستقبال بحي 1348 مسكن ببلدية عين البنيان و حي 24 مسكن ببلدية بئر توتة.

كما سيتم تسليم مفاتيح السكن العمومي الايجاري لفائدة 160 عائلة في إطار لجان السكن المختصة على مستوى بلديتي الحمامات و حيدرة بحي 500 مسكن بلدية الحمامات و بحي 416 مسكن بأولاد فايت بالنسبة لبلدية حيدرة.