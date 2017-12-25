أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

أدرار- أعطى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي مساء يوم الأحد بأدرار إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة بحضور سفير دولة فلسطين في الجزائر لؤي عيسى .

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة الشبانية الوطنية التي تحمل شعار" كلنا فلسطين ... والقدس عاصمتها " بتنظيم إستعراض كبير للوفود المشاركة بوسط مدينة أدرار والذي كان محل متابعة وإعجاب من الجمهور طبعتها أجواء إحتفالية متنوعة صنعتها الوفود الشبانية القادمة من مختلف أنحاء الوطن في فسيفساء مليئة بالمشاهد التراثية والفولكلورية.

وذكر الوزير في كلمته الإفتتاحية أن التظاهرة تكتسي أهمية كبرى لأن عنوانها يحمل شعار التضامن الكامل مع فلسطين والذي يترجم موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة القضايا العادلة في العالم لإيمانها الراسخ أن القضية الفلسطينية عادلة حيث كانت الجزائر مهدا لإعلان قيام دولة فلسطين.

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وأشار السيد ولد علي أن هذا المهرجان "سيساهم بلا شك في المحافظة على التراث المادي واللامادي وتعزيز الروابط والعلاقات بين الجزائريين بين كل ربوع الوطن" مضيفا بأن البرنامج الخاص بهذه الطبعة سيسمح للجميع بالتفاعل ويطرح نقاشات بناءة حول التنوع الثقافي للوطن كما أنه وسيلة فعالة لمكافحة كل الآفات التي تهدد المواطنين من مختلف الأعمار.

وأغتنم الفرصة كما أضاف الوزير-- لتوجيه رسالة لشباب وسكان المنطقة لكل الوفود المشاركة في هذه الولاية أن "الجزائر واحدة وموحدة" وأن الجزائر "تنعم اليوم بالأمن والإستقرار والسلم والسلام وذلك بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ولابد أن نقول û مثلما أكد الوزير-- جميعا لا لزعزعة استقرار وأمن الجزائر ووحدة الجزائر خط أحمر".

ومن جهته أكد سفير دولة فلسطين في الجزائر السيد لؤي عيسى أن هذه الوقفة "الرائعة تعكس مدى التماسك والتمازج بين الشعبين الجزائري والفلسطيني, لأننا تربينا كما قال-- على الثورة الجزائرية الكبرى, ولا زال العهد الفلسطيني الجزائري مستمرا لهزم الصهيونية".

"إنني باسم الشعب والقيادة الفلسطينية نقول لكم أننا مصرين على مواجهة هذا العالم الظالم'' كما قاوم الشعب الجزائري بالأمس الإستعمار الغاشم, يضيف السيد عيسى.

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وأشاد سفير فلسطين في الجزائر في كلمته بالمواقف الثابتة للجزائر تجاه القضية الفلسطينية, مقدما تحياته إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وقبل ذلك إطلع وزير الشباب والرياضة بمعية الوفد المرافق له على معرض متنوع أقامته جمعية قصر أولاد أونقال بضواحي مدينة أدرار داخل خيم نصبت بساحة الحي القديم للقصر ي والتي اشتمل على نشاطات عديد الجمعيات المحلية الفاعلة في مختلف المجالات .

وأبدى السيد ولد علي إعجابه بما تقوم به هذه الحركة الجمعوية من نشاطات تساهم في تنمية الوعي بضرورة الحفاظ على التراث والعناية بالبيئة وأيضا حماية المستهلك ي واطلع كذلك على عديد أجنحة الوفود الشبانية التي شملت مشاركتها عدة مجالات .

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ويشارك أكثر من 1.000 شاب من كلا الجنسين من جميع ولايات الوطن في هذه التظاهرة للشبيبة الجزائرية .

و تهدف هذه المبادرة الشبانية التي تدوم إلى غاية نهاية الشهر الجاري إلى تعزيز التعارف و الإحتكاك بين الشباب من مختلف أنحاء الوطن و اكتشاف المعالم و المواقع السياحية و الأثرية التي تزخر بها أقاليم الولاية إلى جانب إيجاد فضاء للتبادل الثقافي والمعرفي بين الشباب لاكتشاف مواهبهم و كذا التنوع الثقافي بين مختلف مناطق الجزائر ي حسبما أشار إليه المنظمون.

و يأتي تنظيم هذا الحدث الشباني الذي اختيرت ولاية أدرار لاحتضان الطبعة الرابعة منه بعد النجاح الكبير الذي عرفته تظاهرات سابقة التي نظمت بكل من ولايات الوادي و جانت (إيليزي ) و تاغيت (بشار ) و التي استقطبت أعدادا كبيرة من الشباب .

-برنامج ثري لفائدة المشاركين-

و تم تسطير برنامجا ثريا ضمن هذه الفعاليات التي تكتسي أبعادا ترفيهية وثقافية و سياحية يشمل سهرات فنية و فلكلورية تقام طيلة أيام هذه التظاهرة بساحة الشهداء بوسط مدينة أدرار إلى جانب تنظيم جولات سياحية نحو القصور القديمة و المواقع الأثرية بعدد من البلديات الواقعة جنوب و شمال الولاية.

كما جري في السياق ذاته إقامة معارض للصناعات التقليدية و الحرف بمحيط المواقع السياحية و الأثرية و داخل إقامات الوفود قصد التمكن من إيجاد فرص أمام الحرفيين لعرض وتسويق منتجاتهم التقليدية موازاة مع التوافد السياحي الذي يشهده المنطقة خلال هذه الفترة من العطلة الشتوية .

و سيستمتع الشباب بنزهات سياحية على متن الدراجات النارية رباعية العجلات ليعيشوا مغامرات هذه الرياضة الميكانيكية عبر كثبان الرمال المتواجدة ببلدية بودة غرب مدينة أدرار ي إلى جانب منافسات في مختلف الرياضات التقليدية بقصر تاسفاوت ببلدية فنوغيل و ماراطون مختلط للعدو الريفي .

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وفي سياق ذي صلة أطلقت مبادرات تضامنية بمساهمة شباب الجزائر خلال هذه التظاهرة تشمل حملات تطوعية للنظافة بمختلف أحياء بلدية أدرار إضافة إلى حملات تطوعية للتبرع بالدم.

كما وجدت بعض الجمعيات المحلية فرصة لإدماج أنشطتها ضمن هذه الفعالية التبادلية للإستفادة من الحضور الكبير للشباب على غرار ما قامت به جمعية حي أولاد أونقال ببلدية أدرار التي بادرت بتنظيم تظاهرة ثقافية و بيئية تحت شعار " أولاد أونقال تراث و آفاق" تساهم من خلالها بأنشطة فلكلورية و مبادرات تحسيسية في مجال البيئة.

و أعرب عدد من الشباب المشاركين في هذا الموعد عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة التي تشكل فرصة ثمينة لاكتشاف الجمال العمراني الصحراوي لولاية أدرار و كرم الترحاب و الضيافة لدى سكانها مبدين أملهم في استمرار هذه الموعد لتعزيز التعارف بين أبناء الوطن.

و قد ضبطت مصالح مديرية الشباب و الرياضة كافة الترتيبات و التدابير لإنجاح الطبعة الرابعة من تظاهرة "الجزائر بين أحضان صحرائها" من خلال تسخير أزيد من 100 مؤطر من مستخدمي القطاع وممثلي فعاليات الجمعوية و الذين تم توزيعهم ضمن لجان عمل للتكفل الأمثل بالمشاركين من حيث التنشيط و الإيواء و الإطعام و التنقل.