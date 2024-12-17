باتنة: حجز 18 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف بعين ياقوت (درك وطني) 

باتنة - تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ياقوت بولاية باتنة من حجز 18 قنطارا من مادة أوراق التبغ الجاف بقيمة إجمالية تقدر ب 500 ألف د.ج مع توقيف مسبوق قضائيا في ال 28 من العمر، حسب ما أفادت به اليوم الأحد المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني .

وأفاد المصدر بأن العملية تمت يوم 22 ديسمبر الجاري عند نقطة تفتيش بالطريق الولائي رقم 7 الرابط بين بلديتي عين ياقوت ولازرو وضبطت بموجبها المحجوزات التي كانت محملة على متن مركبة نفعية.

وصرح الشخص الموقوف بجرم "ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة" وفق المصدر بأنه قام بتعبئة البضاعة من عند مواطن يقطن بإحدى قرى بلدية سوق نعمان بولاية أم البواقي بغية بيعها للشركة الوطنية للتبغ والكبريت .

وتم إطلاق سراح المشتبه فيه بعد سماعه على محضر رسمي مع تسليمه المركبة تبعا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة فيما حولت المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة بباتنة وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة تمكنت في عملية منفصلة من حجز سيارة سياحية موضوعة للسير بوثائق مزورة ببلدية الجزار وتوقيف سائقها غير مسبوق قضائيا وهو في ال 29 من العمر.

وأوضح المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة فتحت تحقيقا معمقا في القضية حيث تم التعرف على هوية متورطين آخرين تبقى التحريات متواصلة لإيقافهم تطبيقا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة مع وضع المركبة في المحشر البلدي بالمدينة.