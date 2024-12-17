القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باتنة: حجز 18 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف بعين ياقوت (درك وطني) 

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرات

باتنة -  تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ياقوت  بولاية باتنة من حجز 18 قنطارا من مادة أوراق التبغ الجاف بقيمة إجمالية تقدر  ب 500 ألف د.ج مع توقيف مسبوق قضائيا في ال 28 من العمر، حسب ما أفادت به اليوم  الأحد المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني .

وأفاد المصدر بأن العملية تمت يوم 22 ديسمبر الجاري عند نقطة تفتيش بالطريق  الولائي رقم 7 الرابط بين بلديتي عين ياقوت ولازرو وضبطت بموجبها المحجوزات  التي كانت محملة على متن مركبة نفعية.

 وصرح الشخص الموقوف بجرم "ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل  التجاري وعدم الفوترة" وفق المصدر بأنه قام بتعبئة البضاعة من عند مواطن يقطن  بإحدى قرى بلدية سوق نعمان بولاية أم البواقي بغية بيعها للشركة الوطنية للتبغ  والكبريت .

وتم إطلاق سراح المشتبه فيه بعد سماعه على محضر رسمي مع تسليمه المركبة تبعا  لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة فيما حولت المحجوزات إلى مديرية  أملاك الدولة بباتنة وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أن فصيلة الأبحاث للدرك  الوطني بباتنة تمكنت في عملية منفصلة من حجز سيارة سياحية موضوعة للسير بوثائق  مزورة ببلدية الجزار وتوقيف سائقها غير مسبوق قضائيا وهو في ال 29 من العمر.

 

وأوضح المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة فتحت تحقيقا معمقا في  القضية حيث تم التعرف على هوية متورطين آخرين تبقى التحريات متواصلة لإيقافهم  تطبيقا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة مع وضع المركبة في المحشر البلدي بالمدينة.

كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: حجز 18 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف بعين ياقوت (درك وطني) 
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.24

صناعة: يوسفي يلتقي الاثنين بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاع 

17.12.24

مجموعة اكديم ازيك: المغرب يصدر "حكما جائرا مدته 20 سنة سجنا نافذا" في حق المعتقل السياسي…

17.12.24

اقتراح 10 مجالات لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2018

17.12.24

تحلية مياه البحر: التحضير لدفتر الشروط الخاص بمحطتين جديدتين

17.12.24

باتنة: حجز 18 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف بعين ياقوت (درك وطني) 

17.12.24

وفد برلماني تركي في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر بداية من اليوم الاحد  

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.18

سطيف: إصابة 10 عناصر من الشرطة بجروح أثناء منعهم محتجين القيام بأعمال تخريبية بعين الكبيرة

17.12.18

البرنامج الفضائي 2020-2040: اطلاق عدة أقمار اصطناعية

17.12.18

المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية لسيدي بلعباس تستعد لتسويق أولى هواتفها  الذكية…

17.12.18

تشويه تمثال عين الفوارة: سلوك هستيري متهور

17.12.18

تمنراست : حوالي 200 مشاركة في التظاهرة الوطنية للرياضة النسوية

17.12.18

عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني