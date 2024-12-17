العاصمة: انطلاق أولى تجارب زراعة الأسماك بالأحواض سنة 2017

الجزائر- عرفت الجزائر العاصمة خلال سنة 2017 انطلاق أولى تجارب " تربية المائيات" بالولاية فكانت البداية بعمليات زرع الأسماك في أحواض تابعة لمستثمرات فلاحية ، يعول عليها من اجل "تنويع" عروض هذا المورد الغذائي بالسوق المحلية .

و عرفت السنة بداية أولى عمليات زرع الأسماك في أحواض تابعة لمستثمرات فلاحية، لاسيما بشرق العاصمة، و تحديدا في شهر يوليو المنصرم أين انطلقت '' تجربة نموذجية لزرع الأسماك بالأحواض بإشراف من مديرية الصيد البحري التي رافقت أول عملية شملت 8000 وحدة من دعاميص سمك موزعة على 16 حوض ري.

و تتمثل تربية المائيات المدمجة في الوسط الفلاحي في إدخال تربية السمك في وسط ذي طابع فلاحي بهدف "تطوير النشاطين معا أو تعاقبيا من خلال الاستفادة من مزايا الواحدة تجاه الأخرى"، حسب المسؤولين.

و استفاد الفلاحون المعنيون بهذه العملية من تكوين حول تقنية تربية الأسماك على مستوى المعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات قصد تسهيل المهمة لهم، فيما يتكفل بتوفير دعاميص السمك المركز الوطني للبحث و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات.

و رغم امتداد الساحل الجزائري على طول 83 كلم إلا أن قاطني العاصمة لا زالوا يشتكون من ارتفاع أسعار المنتجات السمكية التي تبقى حسب الكثيرين بعيدة عن متناول الطبقة المتوسطة، حيث صنع الارتفاع الجنوني لأسعار السردين مثلا خلال سنة 2017 "الحدث" بعد أن وصل سعره إلى معدلات 700 إلى 800 دج للكلغ الواحد ، ما جعل المواطنين يعزفون عن انتقائه ، وهو ما يدفع بالسلطات الوصية إلى التفكير في بدائل أخرى للصيد التقليدي من اجل توفير هذا المنتج بأسعار معقولة.

و عرف سوق السمك بالعاصمة ( أسواق عين البنيان و باب الوادي و 1 ماي ) تسويق هذا النوع من الأسماك والتي تتميز بالحجم الصغير. و تعد أحواض ولايات وهران و عين تموشنت و بومرداس الممون الأساسي لهذا المنتج بعد أن نجحت في هذه التجربة ، في انتظار " تسويق" منتوج أحواض فلاحي العاصمة خلال السنة المقبلة، كما تقول السيدة زروقي ربيعة مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر .

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وقالت السيدة زروقي ل/واج أن عملية تربية المائيات وصلت مع أواخر سنة 2017 إلى زرع ما لا يقل عن 12.000 وحدة من دعاميص السمك عبر 19 حوضا بمستثمرات فلاحية لخواص، عبر كل من بلديات سطاوالي و الشراقة و عين البنيان و أولاد فايت و سيدي موسى و براقي ، و هي محل متابعة من قبل مختصين في المجال لمرافقة الفلاحين في العملية من اجل الوصول إلى أفضل النتائج.

و أضافت أن حصيلة صيد السمك خلال سنة 2017 تضاعفت لتصل إلى 4255.046 طن بعد ان تم تسجيل 2916.967 طن خلال سنة 2016 ، مبرزة ان فترة الصيد ما بين يونيو إلى سبتمبر هي التي صنعت الفارق في هذه الحصيلة و التي لم تسمح بالرغم من ذلك في انخفاض أسعار الأسماك بالأسواق العاصمية و يعول على منتج تربية المائيات مستقبلا لإحداث نوع من التوزان بين العرض و الطلب.

و ينتظر أن "تعمم" تجربة تربية المائيات لتشمل المسطحات المائية و البرك بالعاصمة بعد الأحواض المائية التابعة للمستثمرات الفلاحية ، في انتظار أن تنقل التجربة إلى سد الدويرة الذي لن يكون عمليا حسب السيدة زروقي قبل سنة 2020.

و للإشارة فان الحملة المكثفة لتعميم تربية الأسماك المدمجة في القطاع الفلاحي من تنظيم مشترك بين مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر و المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي و المعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات و المركز الوطني للبحث و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات و مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر و المعهد الوطني للأراضي و السقي و صرف المياه و غرفة الفلاحة لولاية الجزائر.

طلبات استثمار "طموحة" لإنشاء مزارع تربية المائيات بشرق العاصمة

و استقبلت مديرية الصيد البحري مع أواخر سنة 2017 طلبات استثمار لخواص تعد "طموحة" في مجال تربية المائيات حسب ما ورد في ملفات تلك الطلبات، تقول السيدة زروقي. و اوضحت أن مصالحها بصدد دراسة ملفين (02) لإنشاء مزارع لتربية المائيات ببلدية عين طاية (شرق العاصمة) متخصصة في تربية سمك المحار و البلطي ، لتضاف إلى مزرعة أخرى بدأت فعليا في تربية المائيات بنفس البلدية ، و يعول عليها لإنتاج ما يزيد عن 2 طن من بلح البحر سنويا مستقبلا.

و تتركز الاستثمارات في هذا المجال بشرق العاصمة حسب المتحدثة لما يتميز به الساحل العاصمي من حيث خصوصية التوزيع السكاني و ما ينجر عنه من حالة التلوث تم التوجه لإقامة أول الأحواض لتربية المائيات بشرق الولاية .

و بلغ تعداد الطلب على هذا التخصص كما قالت 200 طلب خلال السنة و يتوقع ان يستمر ارتفاع هذا الطلب مستقبلا ، حيث تم تشكيل افواج تكوينية سمحت لحد الان بالاستجابة و تقديم التكوين لصالح 130 فلاحا موزعين عبر 9 بلديات من العاصمة من بينها الشراقة و براقي و الكاليتوس و عين البنيان و زرالدة. و يتم تكوين هؤلاء الفلاحين بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني و في مدارس القطاع.