تيسمسيلت : المتحف الولائي للمجاهد يحيي الذكرى الثانية لوفاة المجاهد حسين أيت أحمد

تيسمسيلت - أحيا متحف المجاهد لولاية تيسمسيلت يوم السبت الذكرى الثانية لوفاة المجاهد حسين أيت أحمد حسبما علم لدى مدير هذه المؤسسة التي تعنى بالذاكرة الوطنية.

وتم بهذه المناسبة توزيع نشريات ومطويات لفائدة المواطنين لاسيما الشباب تسلط الضوء على المسيرة النضالية للمجاهد الراحل أيت أحمد الذي يعد من القادة التاريخيين لثورة التحرير المجيدة حسبما أوضحه ل/وأج محمد عاجد.

كما أطلق ذات المتحف ضمن هذه المناسبة عملية تحسيسية للتعريف بالمجاهد حسين ايت أحمد وذلك عبر بوابتها الالكترونية وكذا صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللتذكير ولد المجاهد حسين أيت أحمد يوم 26 أغسطس 1926 بعين الحمام (تيزي وزو) وبدأ نشاطه السياسي مبكرا بانضمامه سنة 1945 إلى صفوف حزب الشعب الجزائري ثم تولى رئاسة المنظمة الخاصة سنة 1947 بعد وفاة مؤسسها محمد بلوزداد ليشرف مع الراحل أحمد بن بلة على عملية الهجوم على بريد وهران سنة 1949.

وشارك أثناء الثورة التحريرية المجيدة في مؤتمر باندونغ (أندونيسيا) سنة 1955 ليتنقل إلى مقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) سنة 1956 ممثلا لبعثة جبهة التحرير الوطني.

وقد كان رفقة القادة التاريخيين للثورة التحريرية الذين اختطفت طائرتهم من قبل المستعمر الفرنسي يوم 22 أكتوبر 1956.

وتوفي المجاهد أيت أحمد يوم 23 ديسمبر 2015 ودفن بمسقط رأسه بعين الحمام (تيزي وزو).