توقيف مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية سكيكدة (أمن وطني)

الجزائر - تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و31 سنة كانوا يروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه و وفقا لمعلومات تحصلت عليها قوات الشرطة لأمن ولاية سكيكدة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج مادة القنب الهندي وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري من قبل نفس المصالح تمكنت هذه الأخيرة من وضع خطة محكمة وتوقيف المشتبه فيهم على متن سيارة سياحية وبحوزتهم 800 غ من المخدرات بالإضافة 21 ألف دج من عائدات هذه المادة .

وأضاف في هذا السياق أنه وبعد استكمال ملف الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة .

ومن جانب آخر أشار نفس البيان إلى أن مصالح الأمن لولاية عين تموشنت وبالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي لذات الولاية نظمت دورة تكوينية في لغة الإشارة لفائدة أفرادها سيما المكلفين بالاستقبال على مستوى مقرات الأمن الولائي والدوائر والأمن الحضري بغية تمكينهم من التواصل مع فئة الصم البكم الوافدين على مصالح الشرطة.