سطيف : تصنيع و بناء الحجر في منطقة جميلة الأثرية حرفة ضاربة في القدم 

سطيف - تعد حرفة تصنيع الحجر في منطقة جميلة الأثرية ( 60 كلم شرق سطيف) حرفة "ضاربة في القدم" و قد استمرت حتى العقود الأخيرة من القرن الماضي حسب ما أكده اليوم الخميس مدير متحف موقع جميلة الأثري مصباح بوحزام.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لوأج على هامش أشغال اليوم الأول من الورشة الثقافية العلمية "تقنيات الزخرفة و النحت على الحجر" المنظمة على مدار 3 أيام من طرف الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية (فرع مدينة جميلة الأثرية) بالتعاون مع غرفة الصناعات التقليدية و الحرف بسطيف و جمعية أصدقاء جميلة تحت شعار "جميلة أسطورة يحكيها الحجر" أن حرفة تصنيع الحجر و العلاقة بين البشر و الحجر في مدينة جميلة "جد قديمة استمر حتى العقود الأخيرة من القرن الماضي".

وأضاف أن هذه الحرفة أنتجت "إرثا عمرانيا و حضاريا رائعا" شيد بالحجر الذي طوعه أبناء هذه المنطقة الأقدمون و شكلوا منه أيقونة فنية تحكي قصة حضارة عريقة لكنه تأسف لأن هذه الحرفة قد اختفت مع انتشار مواد البناء الحديثة التي تعتمد على الإسمنت و الخرسانة التي أفرزت منظورا حضريا معماريا مشوها يتناقض -حسبه- تماما المنظور العمراني لمدينة جميلة.

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وأفاد مدير متحف جميلة أن مبادرة إقامة ورشة العمل هذه جاءت في إطار تثمين التراث المبني بالحجر و إعادة ترميمه و الاستثمار فيه و إعادة إحياء الحرف التراثية في جانبها الخاص بنحت الحجر و بنايئه بالإضافة إلى أن موقع جميلة الأثري مدرج على لائحة التراث العالمي و وجود ضرورة لتأهيله و ترميمه و استثماره و حاجة لفنيين في أعمال النحت و زخرفة الحجر و الرخام و أعمال البناء الحجري و دعم التكوين المتخصص في هذا المجال لتخريج مكونين مؤهلين محليين.

وعن أهمية هذه الفعالية و أهدافها أكد السيد بوحزام أن إعادة إحياء حرفة النحت و البناء بالحجر التي كانت من الحرف التقليدية في مدينة جميلة و تحفيز المجتمع المحلي خاصة الشباب بالاهتمام بهذه المهنة و كل اختصاصاتها و السعي لتعميم تعلمها و احترافها و التعريف بأهمية المصادر المحلية من الحجر و الرخام القابلة للاستفادة منها محليا و تطوير المحيط و تأهيل مختلف الأبنية و مساهمة جزء هام من الشباب في إستراتيجيات ترميم الموقع الأثري و إدماجهم في هذه المشاريع و الاعتماد على الكفاءات المحلية و توفير اليد العاملة الفنية و رفع مستوى الوعي الثقافي, كلها أمور مرجوة التحقيق من تنظيم هذه التظاهرة.

من جهته، صرح المهندس المعماري و الباحث في علم الآثار و المشرف على إلقاء كل المحاضرات النظرية و تنشيط الورشات التطبيقية لهذه الورشة يوسف الضابطي أن محاضراته النظرية تدور حول 3 محاور و يتعلق الأمر بترميم الأبنية التراثية ومدخل إلى فن النحت على الحجر و إعادة توظيف الأبنية التراثية كمنشآت ثقافية وسترافقها في كل قترة مسائية ورشات و أعمال تطبيقية في المجال في اختصاصات متعددة على غرار طرق بناء و تركيب الحجر و تقنياته و أساليبه و المبادئ الأساسية في تشكيل و نحت الحجر.

للإشارة، فإن أن الورشات التطبيقية التي جرت بساحة الموقع الأثري و نشطها فريق من الخبراء السوريين مختصين في مجال النحت و الصقل و البناء بالحجر تم من خلالها إطلاع الجمهور الذي تشكل في غالبه من شباب المنطقة و الذي توافد على الموقع الأثري رغم برودة الطقس و تساقط الثلوج بأهمية حرفة النحت على الحجر من خلال نحاتين مختصين مارسوا بعض الأعمال النحتية و الفنية أمام الجمهور بشكل حي و مباشر.

كما تم عرض العديد من النماذج الحجرية و الرخامية (قواعد و أعمدة و أشكال زخرفية هندسية).