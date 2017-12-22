سطيف : تصنيع و بناء الحجر في منطقة جميلة الأثرية حرفة ضاربة في القدم 

وأوضح ذات المصدر في تصريح لوأج على هامش أشغال اليوم الأول من الورشة الثقافية العلمية "تقنيات الزخرفة و النحت على الحجر" المنظمة على مدار 3 أيام من طرف الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية (فرع مدينة جميلة الأثرية) بالتعاون مع غرفة الصناعات التقليدية و الحرف بسطيف و جمعية أصدقاء جميلة تحت شعار "جميلة أسطورة يحكيها الحجر" أن حرفة تصنيع الحجر و العلاقة بين البشر و الحجر في مدينة جميلة "جد قديمة استمر حتى العقود الأخيرة من القرن الماضي".
وأضاف أن هذه الحرفة أنتجت "إرثا عمرانيا و حضاريا رائعا" شيد بالحجر الذي طوعه أبناء هذه المنطقة الأقدمون و شكلوا منه أيقونة فنية تحكي قصة حضارة عريقة لكنه تأسف لأن هذه الحرفة قد اختفت مع انتشار مواد البناء الحديثة التي تعتمد على الإسمنت و الخرسانة التي أفرزت منظورا حضريا معماريا مشوها يتناقض -حسبه- تماما المنظور العمراني لمدينة جميلة.
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وأفاد مدير متحف جميلة أن مبادرة إقامة ورشة العمل هذه جاءت في إطار تثمين التراث المبني بالحجر و إعادة ترميمه و الاستثمار فيه و إعادة إحياء الحرف التراثية في جانبها الخاص بنحت الحجر و بنايئه بالإضافة إلى أن موقع جميلة الأثري مدرج على لائحة التراث العالمي و وجود ضرورة لتأهيله و ترميمه و استثماره و حاجة لفنيين في أعمال النحت و زخرفة الحجر و الرخام و أعمال البناء الحجري و دعم التكوين المتخصص في هذا المجال لتخريج مكونين مؤهلين محليين.
وعن أهمية هذه الفعالية و أهدافها أكد السيد بوحزام أن إعادة إحياء حرفة النحت و البناء بالحجر التي كانت من الحرف التقليدية في مدينة جميلة و تحفيز المجتمع المحلي خاصة الشباب بالاهتمام بهذه المهنة و كل اختصاصاتها و السعي لتعميم تعلمها و احترافها و التعريف بأهمية المصادر المحلية من الحجر و الرخام القابلة للاستفادة منها محليا و تطوير المحيط و تأهيل مختلف الأبنية و مساهمة جزء هام من الشباب في إستراتيجيات ترميم الموقع الأثري و إدماجهم في هذه المشاريع و الاعتماد على الكفاءات المحلية و توفير اليد العاملة الفنية و رفع مستوى الوعي الثقافي, كلها أمور مرجوة التحقيق من تنظيم هذه التظاهرة.
من جهته، صرح المهندس المعماري و الباحث في علم الآثار و المشرف على إلقاء كل المحاضرات النظرية و تنشيط الورشات التطبيقية لهذه الورشة يوسف الضابطي أن محاضراته النظرية تدور حول 3 محاور و يتعلق الأمر بترميم الأبنية التراثية ومدخل إلى فن النحت على الحجر و إعادة توظيف الأبنية التراثية كمنشآت ثقافية وسترافقها في كل قترة مسائية ورشات و أعمال تطبيقية في المجال في اختصاصات متعددة على غرار طرق بناء و تركيب الحجر و تقنياته و أساليبه و المبادئ الأساسية في تشكيل و نحت الحجر.
للإشارة، فإن أن الورشات التطبيقية التي جرت بساحة الموقع الأثري و نشطها فريق من الخبراء السوريين مختصين في مجال النحت و الصقل و البناء بالحجر تم من خلالها إطلاع الجمهور الذي تشكل في غالبه من شباب المنطقة و الذي توافد على الموقع الأثري رغم برودة الطقس و تساقط الثلوج بأهمية حرفة النحت على الحجر من خلال نحاتين مختصين مارسوا بعض الأعمال النحتية و الفنية أمام الجمهور بشكل حي و مباشر.
كما تم عرض العديد من النماذج الحجرية و الرخامية (قواعد و أعمدة و أشكال زخرفية هندسية).