توقيف 12مشتبه فيه وحجز أزيد من 2900 قرص مهلوس وقطعة من "القنب الهندي" بالعاصمة  

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 12 مشتبه فيه و حجز أزيد من 2900 قرص مهلوس وقطعة من "القنب الهندي" وزنها 227 غرام و مبلغ مالي قدره 533000 دينار في أربعة قضايا مختلفة متعلقة بالحيازة و المتاجرة في المؤثرات العقلية والمخدرات، حسبما أفاد به بيان اليوم الجمعة لذات الهيئة الأمنية .

وحسب البيان فإن القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس وذلك إثر معلومة مفادها وجود مجموعة إجرامية تروج للمخدرات على مستوى احد الأحياء بقطاع الاختصاص و بعد عملية ترصّد لأحدهم تمّ توقيفه وإخضاعه التفتيش حيث عثر بحوزته على قطعة من القنب الهندي وزنها 227 غرام ومبلغ مالي قدره35000 دينار .

وأشار المصدر أنه بعد تفتيش منزل المشتبه فيه ضبط على مبلغ مالي قدره 156000 دينار, وباستصدار إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه الثاني الذي كان رفقة الأول عثر بمنزله على 18 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 342000 دينار, بمواصلة التحقيقات تم توقيف المشتبه فيهما الاثنين الباقيين حيث عثر بحوزتهما على قطعة من القنب الهندي.

إقرأ أيضا: أمن ولاية الجزائر: حجز 900 غرام من الهيرويين وتوقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم بالعاصمة

وتتعلق القضية الثانية بقضية عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لسيدي محمد وذلك على اثر شكوى تقدّم بها ضحية تمثّلت في تعرض محله للسرقة بالكسر فقد من خلالها كمية معتبرة من الهواتف النقالة وأجهزة إعلام آلي محمولة ,مع بداية التحقيقات تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه واسترجاع بعض المسروقات من محل يملكه المشتبه فيه لتعثر قوات الشرطة كذلك على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بلغت 656 قرص، برز ذات البيان.

وبخصوص القضيتين المتبقيتين فقد تم معالجتهما على مستوى أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي وتتعلق الأولى بحيازة الأقراص المهلوسة و المتاجرة فيها وذلك على إثر معلومة أمنية مؤكدة لتباشر قوات الشرطة تحرياتها في الأمر بموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه تم العثور على 485 قرص مهلوس ليتم توقيفه وتحويل وسماع 05 أشخاص آخرين في القضية.

فيما إنطلقت القضية الثانية بعد ملاحظة عناصر فرقة الشرطة القضائية بإقليم الاختصاص سيارة على متنها شخصين معروفين لدى المصالح الأمنية بسوابقهم العدلية، حيث أثناء التقرب منهم لاذوا فرارا بالسيارة و بعد ملاحقتهم وجدت السيارة مهجورة كم لوحظ المشتبه فيهما الاثنين يركضان باتجاه مقبرة حيث قام أحدهما برمي كيس بلاستيكي كبير بعد استرجاعه وجد بداخله 1800 قرص مهلوس مع توقيفهما لاحقا.

أبرز البيان أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم عرض المشتبه فيهم بمختلف القضايا على السادة وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا أين تم إيداع 07 منهم الحبس المؤقت واستفادة 05 منهم من استدعاء مباشر.