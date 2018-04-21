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اتفاق لوقف إطلاق النار في الغوطة الغربية لدمشق بعد استسلام المسلحين

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 08:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات

دمشق - أعلن الاعلام الرسمي السوري ومرصد حقوقي, يوم  الجمعة,  عن اتفاق لوقف اطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في الغوطة الغربية  لدمشق بين السلطات السورية والمسلحين بعد استسلامهم.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بـ" وجود أنباء عن اتفاق لوقف اطلاق النار في الغوطة الغربية بين الدولة السورية والمجموعات الارهابية بعد استسلامهم", مضيفة أن الاتفاق "سيدخل حيز التنفيذ حين التأكد من التزام المجموعات الإرهابية بكل تفاصيله".

وقالت وكالة (سانا) انه " بموجب بنود الاتفاق, سيتم إخراج معظم المجموعات الإرهابية بعضها إلى إدلب (شمال) والآخر إلى البادية الشرقية بينما ستتم تسوية أوضاع المجموعات الأخرى", موضحة أنه "تم تخيير إرهابيين من جماعات أخرى بين المغادرة النهائية والبقاء في يلدا وببيلا وبيت سحم وتسوية أوضاعهم".

وأشارت وكالة (سانا) إلى "استمرار العملية العسكرية إلى حين الانتهاء من تفاصيل بنود الاتفاق كاملا", مضيفة أن ذلك يأتي "انطلاقا من إدراك الدولة السورية أن بعض المجموعات الإرهابية قد تراوغ وتعرقل بعض البنود".

من جهته, قال المرصد السوري لحقوق الانسان -ومقره لندن - اليوم ان "التفاوض لايزال جاريا بين ممثلين عن التنظيم الارهابي المسمى "الدولة الإسلامية" (داعش) وممثلين عن الحكومة السورية للاتفاق على مواعيد تنفيذ الاتفاق".

وبدأت أمس الخميس عملية إخراج إرهابيي "جيش الإسلام" من بلدة الضمير في منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة السورية.

وكان الجيش السوري أعلن في 14 ابريل الجاري استعادة الغوطة الشرقية لدمشق بالكامل بعد إخراج جميع الارهابيين والفصائل المسلحة من مدينة دوما آخر معاقلهم في المنطقة الواقعة قرب دمشق.

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اتفاق لوقف إطلاق النار في الغوطة الغربية لدمشق بعد استسلام المسلحين
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 08:49     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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