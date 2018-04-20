الأمم المتحدة تؤكد أن بير لحلو و تيفاريتي لا تقعان ضمن المنطقة العازلة الكركرات

نيويورك- اكدت منظمة الأمم المتحدة أمس الخميس بنيويورك أن الأراضي الصحراوية المحررة، بير لحلو و تيفاريتي لا تقعان ضمن المنطقة العازلة الكركرات مثل ما يزعم المغرب.

و صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي، ستيفان دوجاريك خلال ندوته الصحفية اليومية قائلا "يمكننا القول أن منطقتي بير لحلو و تيفاريتي لا تقعان ضمن المنطقة العازلة".

و تكون منظمة الأمم المتحدة بهذا قد فندت بشكل قاطع الادعاءات التي كانت يريد المغرب من خلالها إدراج هاتين المنطقتين المتواجدتين تحت إدارة الحكومة الصحراوية ضمن هذه المنطقة الموضوعة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

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و يقوم المغرب منذ عدة أيام بحملة لنشر معلومات مضللة حول الوضع بالميدان من خلال محاولته لخلط الأمور بخصوص المعطيات الجغرافية لهذه المنطقة.

و يتعلق الأمر هنا بثاني تفنيد تقدمه الأمم المتحدة للاختلاقات المغربية في غضون أيام فقط، حيث فندت مطلع شهر ابريل الجاري معلومات تفيد بتواجد عناصر عسكرية صحراوية بالمنطقة العازلة.

كما أكد المتحدث الرسمي الأممي خلال ندوته الصحفية أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية و قائدها كولين ستيوارت "مازالا على اتصال وثيق بالمنسق الصحراوي" السيد امحمد خداد"، مشيرا أنهما "اجتمعا بشكل غير رسمي خارج نطاق البعثة".

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و يهدف المغرب من خلال ادعاءاته الكاذبة صرف نظر مجلس الأمن عن المشكل الرئيسي و هو تعثر مسار السلم في الوقت الذي يسعى المبعوث الأممي، هورست كوهلر لإطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات.

و كانت الأمم المتحدة التي وضعت المغرب أمام مسؤولياته بخصوص تأزم الوضع بمنطقة الكركرات قد دعت هذا البلد لقبول إرسال بعثة تقنية للوقوف بدقة على الطرف المتسبب في خرق بنود وقف اطلاق النار بهذه المنطقة الحساسة.

غير أن الرباط قد عارض إرسال هذه البعثة التي اعتبرها "غير مناسبة ولا ملائمة"، حسب ما جاء في ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية.

يذكر أن هذه البعثة منصوص عليها في الفقرة 3 من اللائحة 2351 (2017) لمجلس الأمن الممددة لعهدة المينورسو.