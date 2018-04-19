البرلمان الكوبي ينتخب ميغيل دياز كانيل رئيسا للبلاد

و قالت اللجنة في بيان أن كانيل (57 عاما)،المرشح الوحيد للرئاسة، حصل على أصوات 603 من أعضاء البرلمان، ليفوز بولاية رئاسية مدتها خمس سنواتي قابلة للتجديد، وسيصبح كانيل أول رئيس للبلاد ينتمي لجيل ما بعد الثورة التي وقعت عام 1959.

و كان راؤول كاسترو قد تسلم الحكم في كوبا عام 2008 بعد أن أمضى عامين كرئيس لمجلس الدولة إثر استقالة شقيقه الأكبر فيدل كاسترو بعد 49 عاما من الحكم.

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و في عام 2013 وبعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد أعلن راؤول كاسترو أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية في عام 2018 مشيرا إلى أن بقاء أي شخص في المناصب العليا في الدولة يجب ألا يتجاوز ولايتين.

و خضعت كوبا على مدار 60 عاما لحصار أمريكي بعد ثورة "فيديل كاسترو"، وفي مارس 2016 قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بزيارة تاريخية إلى كوبا هدفت إلى إنهاء القطيعة وتعزيز التقارب بين البلدين الذي كان قد بدأ نهاية عام 2014.

وفي سبتمبر الماضي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الحظر التجاري المفروض على كوبا لمدة عام واحد ينتهي في الرابع عشر من سبتمبر المقبل.