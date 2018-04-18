فريق طبي اسباني مختص يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

مدريد - توجه فريق طبي اسباني متخصص إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين من أجل إجراء عمليات جراحية و معالجة الأمراض الكلوية، حسبما اكدته المصلحة الاندلسية للصحة.

و ستمتد مهمة هذه البعثة الطبية الأندلسية الجديدة التي تعد ال19 من نوعها من هذه المنطقة الاسبانية إلى غاية 24 ابريل الجاري كما تتضمن هذه المساعدة الانسانية مختلف الادوية و التجهيزات الضرورية للعمليات، حسبما علم لدى هذه المصلحة الطبية.

كما أشار ذات المصدر الى ان الفريق يتكون من طبيب مختص في المسالك البولية و ممرضات و مختص في التخدير و ستتكفل بإجراء فحوصات للأشخاص المصابين بأمراض الكلى قبل اتخاذ قرار اجراء العمليات الجراحية و يتكون هذا الفريق الطبي المتخصص من متطوعين في جمعية اسبانية صديقة للشعب الصحراوي تحمل اسم "صحراء حرة" و سيرافق هذا الفريق الطبي مختص في مجال عمليات ما بعد الجراحة الطبيب الصحراوي في المسالك البولية مولاي احمد.

كما تشارك في هذه البعثة -يضيف المصدر- وحدة التسيير العيادي للجراحة العلاجية للمركز الاستشفائي بمدينة جيان الاندلسية من اجل معالجة و تشخيص عينات مأخوذة من المرضى و الذين سيتم ارسال تقاريرهم الطبية فيما بعد الى مخيم اللاجئين من اجل اتخاذ جميع اجراءات المتابعة و المراقبة اللازمة.

من جانب اخر تسعى الحركة الاسبانية المتضامنة مع القضية الصحراوية حاليا مع اقتراب موسم الاصطياف الى اعداد برنامج عطلات السلام الموجهة للأطفال الصحراويين الذين يأتون كل صيف لقضاء شهري عطلة لدى عائلات اسبانية و بسبب نقص الامكانيات المالية تنظم الجمعيات الاسبانية الصديقة مع الشعب الصحراوي مختلف النشاطات الفنية و الرياضية و الثقافية من اجل جمع الاموال الكفيلة بضمان تكفل طبي جيد بالسفراء الصغار للقضية الصحراوية فضلا عن رفع عدد المستفيدين.

للتذكير فان حوالي 5000 طفل صحراوي يقضون سنويا عطلا في اسبانيا بفضل الجهود التي تبذلها حركة التضامن الاسبانية التي تسعى ان تقدم فضلا عن الدعم السياسي للقضية الصحراوية مساعدات انسانية موجهة لللاجئين المقيمين في المخيمات التي تعتمد بشكل كلي على المساعدات الدولية.