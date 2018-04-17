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كلود مونجين- اسفاري تقرر شن إضراب عن الطعام احتجاجا على منعها من زيارة زوجها المسجون بالمغرب 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 18:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
كلود مونجين- اسفاري تقرر شن إضراب عن الطعام احتجاجا على منعها من زيارة زوجها المسجون بالمغرب 

باريس - قررت المناضلة الفرنسية لصالح القضية الصحراوية كلود مونجين زوجة احد السجناء الصحراويين لمجموعة أكديم ازيك نعمة اسفاري اليوم الثلاثاء شن إضراب عن الطعام احتجاجا على أقدام السلطات المغربية على  منعها من زيارة زوجها المسجون في المغرب، حسبما علم من أقاربه.

و قد تعرضت السيدة كلود مونجين أمس الاثنين للطرد من السلطات المغربية للمرة الرابعة حيث ما فتئت السلطات المغربية لمدة أربع سنوات تمنعها من زيارة زوجها.

وأوضح بيان لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ان "كلود  موندين-اسفاري هي مناضلة لحقوق الإنسان و حق الشعوب ملتزمة بشدة بمكافحة كل أشكال الظلم حيث أنها ولحماية زوجها في السجن تحلت  بقدر كبير من الصبر منذ  21 شهرا متحملة  الإذلال و الطرد التعسفي و الظلم".

كما ذكرت الجمعية الفرنسية أنها "حاولت كثيرا" منذ سنتين مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب المكلف بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية لدى  السلطات الفرنسية الذين "يبدوان أنهما يواجهان صعوبات في إقناع حليفهما باحترام حق الزيارة".

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لأرضية الجمعيات الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي جون بول لوماريك كان قد أكد أن رفض دخول الأراضي المغربية يشكل  "مساسا مستمرا و خطيرا" بحقها في حياة خاصة و عائلية و حقوق السجناء في الزيارات العائلية كما انه "انتهاك للقانون الدولي".

في هذا الصدد سينظم بعد ظهر اليوم الثلاثاء تجمع بساحة الأنفاليد بباريس غير  بعيد عن الوزارة الفرنسية لأوروبا و الشؤون الخارجية من اجل "المطالبة بتمكين  كلود مانجين-اسفاري من دخول المغرب لزيارة زوجها طبقا للقانون الدولي" و إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين.

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كلود مونجين- اسفاري تقرر شن إضراب عن الطعام احتجاجا على منعها من زيارة زوجها المسجون بالمغرب 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 18:05     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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