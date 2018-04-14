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دمشق تدين "العدوان الثلاثي" ضد سوريا وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي

  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 11:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

دمشق - أدانت وزارة الخارجية السورية, اليوم السبت, بأشد العبارات "العدوان الثلاثي" الأمريكي والبريطاني والفرنسي ضد سوريا, معتبرة اياه "انتهاكا سافرا للقانون الدولي", وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا). 

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله إن "سوريا تدين بأشد العبارات العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سورية والذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويظهر مجددا استهتار دول العدوان بالشرعية الدولية", مضيفا أن" العدوان جاء نتيجة الشعور بالإحباط لفشل المشروع التآمري على سوريا وردا على اندحار أدواتهم من التنظيمات الإرهابية أمام تقدم الجيش السوري", مؤكدا أن "مصيرهم سيكون الهزيمة والفشل والعار". 

وذكر المصدر الرسمي السوري أن توقيت العدوان تزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما, مؤكدا أن العدوان "يهدف إلى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها في محاولة لعدم فضح أكاذيبهم". 

واستهدفت الضربات التي تتزعمها الولايات المتحدة مواقع عسكرية في دمشق وفي محافظة حمص وسط سوريا, حيث قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية دمرت 13 صواريخ قبل أن تصل إلى هدفها في هجوم استمر لمدة 50 دقيقة. 

وحذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة, أناتولي أنتونوف, في وقت سابق اليوم من أن الضربات الأمريكية على سوريا "لن تمر دون عواقب.

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دمشق تدين "العدوان الثلاثي" ضد سوريا وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي
  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 11:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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