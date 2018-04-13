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مطالبة النرويج بضرورة الضغط على المغرب لإنهاء  تواجده غير الشرعي في الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

أوسلو- طالبت النائب عن حزب الوسط في البرلمان  النرويجي، إيميلي إنغر ميهل، وزيرة الخارجية النرويجية، إيني ماري إريكسون،  بضرورة الضغط على النظام المغربي من أجل إنهاء تواجده "غير الشرعي" في الصحراء  الغربية.

وطالبت النائب من وزيرة خارجية بلادها، في سؤال مكتوب خلال جلسة أول أمس  الاربعاء، الضغط على المغرب لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية، كما طالبتها كذلك  بالتدخل لدى فرنسا من أجل حثها على الكف عن الدفاع عن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية "غير المشروع".

وذكرت، إيميلي إنغر ميهل، بموقف فرنسا "المشين" بالتصويت ضد مقترح أمريكي -بريطاني من أجل توسيع صلاحيات البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في مجلس الأمن في فترة سابقة.

وعبرت النائب النرويجية، في ذات السياق، عن "استغرابها من الموقف الفرنسي الذي يقف في وجه طموحات ومصالح الشعب الصحراوي المشروعة في الحرية والاستقلال"  في كل المنصات والهيئات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وهيئات الاتحاد الأوروبي.

كما ذكرت -في سؤالها لوزيرة الخارجية- بوضعية معتقلي "أكديم ازيك" كمعتقلين سياسيين محكوم على بعضهم بالمؤبد في محاكم مغربية، وهو ما يتنافى مع القانون  الدولي ويعكس الممارسات المغربية غير القانونية ضد الشعب الصحراوي، مشيرة إلى أن هذا "يفرض على النرويج في هذا الوقت من السنة (أي شهر أبريل) المخصص  لمناقشة القضية الصحراوية، التدخل لدى أعضاء مجلس الأمن وخاصة فرنسا، من أجل تمكين بعثة المينورسو من الاطلاع بمهمة حماية ومراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في جميع مناطق تواجدها".

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مطالبة النرويج بضرورة الضغط على المغرب لإنهاء  تواجده غير الشرعي في الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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