مساهل: "المشكلة التي تطرح في سوريا يجب ان تسوى في الإطار السوري"

باريس - أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، يوم الخميس أن المشكلة التي تطرح حاليا في سوريا "يجب أن تسوى في الاطار السوري"، رافضا فكرة أي تدخل اجنبي.

و في كلمة ادلى بها لصحيفة لوموند، أكد السيد مساهل قائلا "نحن نتتبع تدهور الوضعية في سوريا بكل تمعن حيث تحدثنا مع وزير الخارجية الفرنسي (جون ايف لو دريان) و مع شركاء اخرين، لقد اعتقدنا دائما أن المشكلة التي تطرح في سوريا يجب أن تسوى في الاطار السوري"، مشير الى التباين الموجود بين مكافحة الارهاب التي تعتبر "واجبنا جميعا" و كذا الصراعات المتولدة من الخلافات الداخلية.

وأضاف الوزير قائلا "في هذه الحالة يجب الخروج بحل في اطار الحوار و احترام سيادة الشعب و الحكومات مع رفض اي تدخل اجنبي".

وبخصوص الوضع في ليبيا، تطرق الوزير الى مشكلة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان.

وأوضح أن "المسار في ليبيا تحبطه العديد من الأجندة التي لا تسمح بتحقيق رغبة الشعب الليبي وفقا للاستراتيجية التي وضعتها منظمة الامم المتحدة"، مؤكدا أن الحل يجب ان يمر عبر حوار بين الليبيين.

كما أشار الى أن ليبيا تتمتع بمؤهلات كبيرة لتحقيق هذا بدليل ما جرى الاسبوع الفارط "عندما كانت مدينتان ليبيتان على شفير حرب (زنتان و مصراطة) لمكنهما وجدتا حلولا"، حيث أكد أن "هذا يشكل خطوة جد مهمة".

أما في يخص بدور الجزائر، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الأمر يتعلق ب"مرافقة الليبيين في تجسيد رغباتهم الخاصة بدون تدخل".

و أضاف يقول "نحن في اتصال شبه دائم مع جميع الأطراف الليبية"، معتبرا في السياق ذاته أن المبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة، "لديه عدة انجازات كبيرة".

وأردف قائلا "لقد تفطن إلى أنه يتعين أن تتواجد بعثة الأمم المتحدة بليبيا و الأمر كذلك حاليا حيث تتواجد بطرابلس. كما هو على اتصال دائم مع جميع الفاعلين الليبيين و تنقل إلى جميع الاماكن. نحن ندعمه بشكل صادق".

وبخصوص عدم تطبيق اتفاق الجزائر بمالي، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول "لقد رافقنا اخوتنا الماليين إلى غاية التوقيع على الاتفاق غير أن هذا الأخير لن تكون له قيمة إلا بتنفيذه والذي لن يتجسد إلا برغبة الموقعين عليه".

واسترسل يقول "على الماليين تبني المسار. من هذا المنطق نحيي مقاربة رئيس الوزراء، سوميلو بوباي مايغا، فزيارته الأخيرة إلى كيدال تدل على اهتمام جاد"، مبرزا أنه لن "تكون هناك حلول أخرى إلا بتبني الماليين بأنفسهم الخروج من الأزمة".

وأكد السيد مساهل في هذا السياق أن "دورنا مثله مثل دور فرنسا و الأمم المتحدة هو مرافقتهم. ما نقوم به هو : تعزيز قدرات القوات المالية و النيجيرية كما نقوم بتكوين قوات خاصة و نقدم دعما لوجيستيا و نتشارك المعلومات"، مذكر أن الجزائر قد خصصت أزيد من 100 مليون دولار في سنوات قليلة لبلدان منقطة الساحل من أجل محاربة الإرهاب.

وأشار في السياق نفسه "لا نتحدث كثيرا عن ما نقوم به و لكن نحن نعمل".

أما فيما يتعلق بعدم مشاركة القوات العسكرية الجزائرية في مجموعة ال5 الساحل فقد اكد وزير الشؤون الخارجية أنها لا يمكن ان تشارك في عمليات عسكرية خارج ترابها و ذلك "لأسباب دستورية و تاريخية و ثقافية".

و أوضح الوزير في هذا الصدد بأن "الجيش الجزائري يقوم بالدور المنوط به و هو الدفاع الوطني. لا توجد لدينا أي مشكلة مع من يكافحون الإرهاب بل على العكس فنحن نساعد هذه الدول و لكن لكل طريقته".

و ردا على سؤال بخصوص مزاعم "تغلغل" بعض القوات الصحراوية لمنطقة الكركرات، ذكر السيد مساهل بأن الناطق باسم الأمم المتحدة قد أكد أنه "لم يحدث أي خرق لوقف إطلاق النار"، مجددا مساندة الجزائر للحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.

و أكد وزير الشؤون الخارجية قائلا "نعترف بوجود لاجئين فوق أرضنا مثلما كان هناك لاجئون جزائريون في المغرب إبان الثورة التحريرية حيث ساندنا المغرب و تونس و لكننا لم نطلب منهم أن يتفاوضوا على استقلال الجزائر مع الفرنسيين بدلا منا. الأمر نفسه، نحن لسنا طرفا في هذا النزاع".