القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا.. محور اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية ال29 بالرياض 

الرياض - بحث وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية ال29 بالعاصمة السعودية الرياض جدول أعمال القمة و التداول حول قراراتها ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية،

والأوضاع في كل من ليبيا و سوريا واليمن حيث جدد الوفد الجزائري التأكيد على الدعم اللامشروط للقضية الفلسطينية و للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد الوفد الجزائري في الاجتماع التحضيري للدورة ال29 للقمة المقرة في ال15 ابريل الجاري على أهمية و ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و حل النزاعات و الخلافات بالطرق السلمية و عبر الحوار بما يفضي الى تحقيق المصالحة الوطنية و يكرس طموحات شعوب المنطقة في الرقي و الازدهار، مجددا دعوته لتكاتف الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف و تجفيف مصادر تمويله .

كما اعتمد وزراء الشؤون الخارجية العربي مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتناول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و الوثيقة العربية لحماية البيئة و تنميتهاي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030 ي الى جانب الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة و دليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030).

وبالمناسبة قدم وزراء الخارجية العرب في بداية الاجتماع تعازيهم للجزائر رئيسا وحكومة و شعبا اثر حادثة سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك و عبروا عن مواساتهم و تعاطفهم لعائلات الشهداءي سائلين الله أن يجنب الجزائر أي مكروه.