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القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا.. محور اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية ال29 بالرياض 

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

الرياض - بحث وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم  التحضيري للقمة العربية ال29  بالعاصمة السعودية الرياض جدول أعمال القمة و التداول حول قراراتها ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية،

والأوضاع في كل  من ليبيا و سوريا واليمن حيث جدد الوفد الجزائري التأكيد على الدعم اللامشروط  للقضية الفلسطينية و للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد الوفد الجزائري في الاجتماع التحضيري للدورة ال29 للقمة المقرة في ال15  ابريل الجاري على أهمية و ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و حل  النزاعات و الخلافات بالطرق السلمية و عبر الحوار بما يفضي الى تحقيق المصالحة  الوطنية و يكرس طموحات شعوب المنطقة في الرقي و الازدهار، مجددا دعوته لتكاتف  الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف و تجفيف مصادر تمويله .

كما اعتمد وزراء الشؤون الخارجية العربي مشاريع القرارات الاقتصادية  والاجتماعية التي تتناول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و الوثيقة  العربية لحماية البيئة و تنميتهاي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر  الكوارث في المنطقة العربية 2030 ي الى جانب الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة و دليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030).

وبالمناسبة قدم وزراء الخارجية العرب في بداية الاجتماع تعازيهم للجزائر  رئيسا وحكومة و شعبا اثر حادثة سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك و عبروا عن  مواساتهم و تعاطفهم لعائلات الشهداءي سائلين الله أن يجنب الجزائر أي مكروه. 

كلـمات مفتـاحيــة :
القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا.. محور اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية ال29 بالرياض 
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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