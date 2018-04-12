مالي: مواصلة تجنيد الوسائل و تهيئة الظروف تحسبا لمواعيد انتخابية حاسمة

الجزائر- تواصل الحكومة المالية تجنيد كافة الوسائل الضرورية لإنجاح المسار السياسي في هذا البلد الذي يستعد لإجراء انتخابات حاسمة، بالموازاة مع تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.

و في هذا الإطار، دافع وزير الخارجية المالي تيام هوبرت كوليبالي عن برنامج الحكومة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في مالي، حيث أكد على أن "الخطوات التي سجلت من أجل ارساء الثقة بين الفاعلين السياسيين الماليين، و التي تعتبر خطوات أكيدة"، متعهدا في هذا السياق بالتزام الدولة بتنظيم انتخابات "شفافة و شاملة".

من جهته، شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الاممية لدعم الاستقرار في مالي (مينوسما)، محمد صالح النظيف، على مواصلة الجهود الدولية، بما في ذلك فتح قنوات اتصالات شاملة مع الجهات السياسية الفاعلة والحركات الموقعة على اتفاق السلام و المصالحة، للانخراط في عملية توافقية تؤدي إلى انتخابات "موثوقة وسلمية".

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ودعا النظيف في هذا الشأن، الممثلين الماليين في الانتخابات، إلى التقيد بتنفيذ الاتفاق ك"أولوية وعدم تسييسه"، وذلك من اجل تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2015 ، و ضمان إجراء نجاح الانتخابات المقررة اجراؤها خلال هذا العام.

و قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي ، الليلة الماضية ، أن زيارة رئيس الوزراء الجديد سوميلو بوباي مايغا إلى المناطق الشمالية من البلاد مؤخرا، "ترسم العودة التدريجية لسلطة الدولة في هذه المناطق، خاصة في "كيدال"، مشيرا إلى إن "الثقة بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في البلاد، قد تحسنت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية".

وفي إطار التقدم المحرز، أشار النظيف إلى اعتماد مشروع قانون لإنشاء السلطات المحلية في منطقتي "ميناكا" و"تاوديني" في شهر فبراير الماضي، والتوقيع على خارطة طريق الشهر الماضي لتنفيذ الجدول الزمني للإجراءات ذات الأولوية التي أقرتها لجنة مراقبة اتفاق السلام.

و في هذا السياق، شهدت مدينة موبتي (وسط) مؤخرا، إطلاق المرحلة الإقليمية من مشروع الشباب الفاعلين من اجل السلام و المصالحة الوطنية على مستوى ولايتي "سيغو" و "موبتي ".

احترام المواعيد و دعم اللامركزية

من جهة أخرى، اعتبر المبعوث الاممي أن عملية السلام "معقدة، لكن آن الأوان للانتقال من الوعود إلى الأفعال للوفاء بالمواعيد المتفق عليها"، مؤكدا أن "دفع عملية السلام وإجراء الانتخابات لابد أن يسيرا جنبا إلى جنب".

وأشار إلى أن الطبقة السياسية في مالي بالكامل "تتفق على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بكل شفافية ومصداقية"، مشددا على إنه "يتعين على مجلس الأمن أن يدعو الطبقة السياسية المالية لاحترام الجدول الزمني وتشجيعهم على إجراء انتخابات توافقية وسلمية تتسم بمصداقية،لأن البديل يعني إضافة أزمة جديدة وانتصار أعداء السلام".

و فيما يتعلق ببرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، لفت المسؤول الاممي إلى حدوث تقدم "حقيقي" في هذا المجال، لاسيما في ظل الدهود المبذولة لدعم اللامركزية و إشراك كل فئات شعب مالي في تسيير شؤونه.

لكن المسؤول الأممي سلط الضوء على تدهور الحالة الأمنية ، وسط البلاد، مع تزايد عدد الضحايا، بمن فيهم قوات حفظ السلام، لافتا إلى "حاجة البعثة في مالي إلى التجهيز بشكل كاف لمواجهة تحديات الوضع في البلاد.

ومن المقرر ان تشهد مالي انتخابات بلدية في شهر ابريل الجاري، على ان تجري فيها انتخابات رئاسية في 29 يوليو المقبل، أما الانتخابات التشريعية، فستنظم في نهاية العام.

و كانت فرنسا والولايات المتحدة قد أعلنتا أن الأمم المتحدة "ستعمل في الأسابيع المقبلة على تحديد هويات الماليين الذين يعرقلون السلام في بلادهم تمهيداً لفرض عقوبات عليهم".

و في هذا الصدد، قال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا دولاتر خلال الاجتماع ، أن "التأخير في تطبيق اتفاق السلام الموقع عام 2015 يقودنا إلى وجوب المضي أبعد"، مضيفا أن بلاده ستبدأ مع شركائها في الاسابيع المقبلة (...) عملا "يهدف إلى تحديد هويات من يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام".

و أوضح أن "الغاية في المرحلة الأولى ، هي استهداف مجموعة من المسؤولين الذين يلحقون الضرر بتطبيق الاتفاق على الأرض، وخصوصاً عبر تواطؤهم مع مجموعات إرهابية". أما الصين فقد دعت إلى دور "بناء" للجنة عقوبات الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي باحترام سيادة مالي.

و في يناير الماضي، أمهل مجلس الأمن الأطراف الماليين حتى نهاية مارس المنصرم، لتحقيق تقدم في تطبيق اتفاق السلام تحت طائلة التعرض لعقوبات.

و حسب المكتب الاممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تزايدت الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد، نتيجة للصراع وانعدام الأمن المنتشر من الشمال إلى المناطق الوسطى الأكثر كثافة سكانية.

ويقدر أن 4.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية الآن مقارنة بـ 4.1 مليون شخص في أواخر العام الماضي. وهو أعلى مستوى من الاحتياجات في مالي منذ أزمة الأمن الغذائي عامي 2011/2012 في جميع أنحاء منطقة الساحل.