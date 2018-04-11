جبهة البوليساريو تؤكد بموسكو "تمسكها بالشرعية الدولية"

موسكو - أعرب المنسق الصحراوي مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية (مينورسو) امحمد خداد يوم الثلاثاء بموسكو على استعداد قيادة البوليساريو للشروع في "مفاوضات من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للشرعية الدولية".

وأوضح السيد خداد خلال لقاء مع مسؤولين بوكالة الانباء الروسية ريغنوم "اننا على استعداد للشروع في مفاوضات سلام و المشاركة في استفتاء تقرير المصير الذي سيضع حدا للنزاع الذي دام اكثر من 40 سنة و الكفاح الذي يخوضه شعبنا ضد الاحتلال المغربي".

وأضاف المسؤول الصحراوي الذي يزور موسكو على راس وفد يضم الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الصحراويات فاطمة مهدي "اننا (الصحراويون) في موسكو تحدونا الرغبة في السلام و نحن نمد يدنا من اجل السلام لكن يجب ان نكون اثنين حتى نحقق هذا الهدف".

وبعد التذكير ببدايات نزاع الصحراء الغربية الذي اندلع بعد مغادرة المستعمر الاسباني السابق اشار السيد امحمد خداد الى التطورات الاخيرة الحاصلة في الملف الصحراوي و التي تتميز خاصة "بالنجاح الذي حققته القضية الصحراوية من خلال المواقف التي عبرت عنها منظمة الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي" مضيفا ان الهيئتين المذكورتين قد "أكدتا بوضوح على الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير".

أما النقطة الايجابية الاخرى المسجلة لصالح القضية الصحراوية فتتمثل حسب المسؤول الصحراوي في القرار الذي اصدرته محكمة العدل الأوروبية التي اقرت بان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يطبق على الصحراء الغربية و المياه المتاخمة مما "يجعل ذلك من حيث المبدا بداية النهاية لفترة طويلة من نهب الموارد الطبيعية الصحراوية".

كما اكد ان المغرب "لا يملك اي حق يسمح له باحتلال الصحراء الغربية و استغلال مواردها الطبيعية" مضيفا ان هذه الوضعية "تعود لاتفاقيات مدريد لسنة 1975 التي تفتقد للشرعية على المستوى الدولي لان الامم المتحدة طالما اعتبرت الصحراء الغربية اقليما في انتظار تصفية الاستعمار".

من جانبها نشطت الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الصحراويات فاطمة مهدي لقاء تحسيسيا حول القضية الصحراوية من تنظيم الحزب الشيوعي لفدرالية روسيا.

وأعطت المسؤولة الصحراوية التي هي كذلك عضوة في الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو لمحة عن "حياة النساء الصحراويات في الأراضي المحتلة و مخيمات اللاجئين و حول كفاح الشعب الصحراوي من اجل حريته و تقرير مصيره".

و قد تابع الحضور باهتمام عرض شريط فيديو حول "تاريخ الصحراء الغربية و جغرافيتها و مختلف ثرواتها الطبيعية" قدمه ممثل جبهة البوليساريو في روسيا علي سالم محمد فاضل.