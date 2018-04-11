"استياء  للتدهور الخطير" للحالة الصحية للسجناء الصحراويين في المغرب 

مدريد - أكدت التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي اليوم الثلاثاء عن استيائها امام الاحتقار الذي يتعرض له السجناء السياسيون الصحراويون في السجون المغربية سيما سجناء مجموعة أكديم ازيك الذين يشنون اضرابا عن الطعام منذ اكثر من شهر و التي ما فتئت حالتهم الصحية تتدهور يوما بعد يوم.

وأعربت ذات الجمعية في بيان نشر على موقعها الالكتروني عن "استيائها من التدهور الخطير للحالة الصحية للسجناء السياسيين لمجموعة أكديم ازيك بعد اكثر من 30 يوما من الاضراب عن الطعام" كما عبرت عن اسفها للصمت و اللامبالاة الذي تبديه الغالبية العظمى من وسائل الاعلام الاسبانية داعية مجددا بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) و المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية هورست كوهلر الى "ضمان الاحترام التام للشرعية الدولية بخصوص معالجة السجناء الصحراويين و احترام حقوقهم الانسانية".

في هذا الصدد نشرت التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي لمحة عن الوضعية الصحية للسجناء السياسيين الصحراويين حتى وان كان "الاحتجاز المطول للسجناء و غياب الاتصال معهم صعب من اعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية لبعض منهم".

وأضافت الوثيقة ان "معاناة السجناء الصحراويين قد تفاقمت بشكل واضح مؤخرا و بالتالي فان حقوقهم قد تأثرت هي الاخرى سيما تلك المتعلقة بالصحة حيث انه لا توجد اية متابعة طبية لحالتهم الصحية" مؤكدة ان "هذه الوضعية تنبئ بمستقبل غامض للحالة الصحية للسجناء".

كما اشار البيان الى ان "نداء الاستغاثة نفسه قد صدر كذلك عن عائلات السجناء الذين وجهوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي نداءات للضمير حتى يقدم المجتمع الدولي المساعدة لهؤلاء السجناء الذين لا يستفيدون من اي تكفل طبي رغم معاناتهم و الامراض المزمنة التي اصابتهم بسبب سوء المعاملة و الظروف غير الانسانية للسجن و حرمانهم من ادنى شروط النظافة".

وأشارت التنسيقية في هذا الإطار إلى الأمراض التي يعاني منها بعض السجناء السياسيين مثل حالة "حسن الداه" الذي يعاني من الكلى و انخفاض الضغط و عبد الله البشير بوتكنيزة الذي يعاني من مشاكل في الركبة و صعوبات في التنفس و عبد الله لكفوني المصاب بالمعدة و الحساسية و الحسن الزاوي الذي يعاني من أمراض الكلى و صعوبات تنفسية و عدة امراض للمسالك البولية".

و في آفاق "اسماع صوت جميع السجناء السياسيين الصحراويين الذين يعانون الان من ظروف عصيبة سيما مع الاضراب عن الطعام المستمر منذ اكثر من شهر" قررت الحركة التضامنية بمدينة كانتابريا ان تنظم يوم غد الاربعاء امام مقر حكومة سانتاندار "تجمعا للاحتجاج على الظروف الصعبة و غير الانسانية التي يعاني منها السجناء الصحراويون لمجموعة أكديم ازيك في السجون المغربية".