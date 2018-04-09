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اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيمياوية في دوما بسوريا

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 09:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرات
اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيمياوية في دوما بسوريا

نيويورك (الأمم المتحدة)- يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين اجتماعا عاجلا بشان الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيمياوية في دوما بسوريا و ذلك بطلب من تسع دول، حسب ما ذكرت يوم الأحد  مصادر دبلوماسية.

و وفق هذه المصادر فان هذا الاجتماع جاء بطلب و توقيع فرنسا و  الولايات المتحدة و بريطانيا و الكويت و السويد و بولونيا و البيرو و هولندا و كوت ديفوار.

و يعود إلى رئاسة مجلس الأمن لشهر ابريل البيرو تأكيد رسميا عقد هذا الاجتماع .

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و اتهمت القبعات البيضاء و مسعفون في المناطق التي يسيطر عليها مسلحون و جماعة إرهابية الحكومة السورية بانها شنت هجوما كيمياويا يوم السبت في دوما بالغوطة الشرقية القريبة من دمشق مخلفا عشرات القتلى .

و نفت الحكومة  السورية مسؤولية القوات الحكومية في هذا الهجوم، في حين أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه ب"الهجوم الكمياوي الأحمق"متوعدا المسؤولين عن الهجوم بدفع"ثمن باهظ".

و أكدت فرنسا الأحد أنها ستتحمل "كل مسوؤلياتها " بعد هذا الهجوم الكيمياوي المزعوم فيما كانت برايس قد هددت في عدة مرات بضرب أهداف عسكرية سورية في حال استخدام أسلحة كيماوية .

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من جهتها حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم ا، من مغبة "تبرير ضربات محتملة على سوريا من الخارج على أساس أخبار مفبركة".

واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان لها، المزاعم عن هجوم كيميائي جديد في غوطة دمشق الشرقية، بأنها "استفزازات" سبق وأن حذرت موسكو منها،  مضيفة أن "هذه المزاعم تهدف لحماية الراديكاليين وتبرير ضربات محتملة على سوريا من الخارج".

و أضاف الوزارة في بيان أن القبعات البيضاء الذين اعتبروا احد مصادر هذا الخبر  قد تمت الإشارة إليهم في عدة مرات بأنهم على "علاقة  بالإرهابيين" .

كما أن "المنظمات الأخرى التي استندت إليها وسائل الإعلام توجد مقراتها في بريطانيا و الولايات المتحدة" .

و شددت الخارجية الروسية، على أن "من لا يرغب في تدمير أوكار الإرهابيين في الأراضي السورية، ولا يسعى إلى التسوية السياسية الحقيقية للأزمة، يحاول بكل الوسائل تصعيد الأوضاع وعرقلة عملية إجلاء المدنيين من المنطقة".

 

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اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيمياوية في دوما بسوريا
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 09:08     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرة   شارك

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