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تشيع جثمان الفقيد البخاري أحمد إلى مثواه الأخير بمقبرة السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين

  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 15:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
تشيع جثمان الفقيد البخاري أحمد إلى مثواه الأخير بمقبرة السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين

السمارة ( مخيمات اللاجئين الصحراويين) - شيع اليوم الأحد جثمان المناضل البخاري أحمد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة إلى مثواه الأخير بمقبرة السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

وجرت مراسم تشييع جنازة الدبلوماسي الصحراوي الراحل في موكب جنائزي مهيب بحضور رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية ي الأمين العام لجبهة  البوليساريو إبراهيم غالي ي و أعضاء الأمانة الوطنية والحكومة الصحراوية والمجلس الوطني والمجلس الإستشاري الصحراوي ي ووفود أجنبية صديقة وممثلين عن بعثة المينورسو وجمع غفير من مختلف شرائح الشعب الصحراوي.

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وسلم بالمناسبة رئيس مكتب بعثة المينورسو بتندوف يوسف جديان رفقة رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر حمدي البوخاري للرئيس الصحراوي  رسالة تعزية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.  

وكان الدبلوماسي الصحراوي البخاري أحمد قد وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وإثر هذا المصاب الجلل أعلنت الرئاسة الصحراوية الحداد الوطني لمدة 7 أيام.

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تشيع جثمان الفقيد البخاري أحمد إلى مثواه الأخير بمقبرة السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين
  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 15:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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