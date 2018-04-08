غوتيريس يعزي الرئيس غالي في وفاة البخاري

الشهيد الحافظ - تلقى رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، رسالة تعزية من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعرب له فيها عن حزنه ل رحيل الدبلوماسي الصحراوي الفقيد البخاري أحمد، ومجددا التزام الأمم المتحدة بالتوصل لحل سياسي يكفل تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وقال السيد غوتيريس، في نص الرسالة التي بعث بها إلى الرئيس الصحراوي حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، : "لقد تلقيت بحزن عميق نبأ رحيل ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك، السيد البخاري أحمد، بعد شهور من الصراع مع المرض.. وفي هذه اللحظات العصيبة أود أن أبعث بأصدق التعازي القلبية إلى عائلته وإلى جبهة البوليساريو".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في ذات الرسالة، "لقد كان البخاري مبعوثا حماسيا ومحترما وذو مبادئ، دافع بلا كلل عن الحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية، و قد ترك مساهمة هامة من خلال جهوده الدبلوماسية في نيويورك، إن رحيله يعتبر خسارة كبيرة لجبهة البوليساريو ولشعب الصحراء الغربية".

وانتهز السيد غوتيريس الفرصة للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بحل النزاع في الصحراء الغربية، قائلا: "وفي لحظة الحزن هذه، فإنني أود أن أجدد التزام الأمم المتحدة بالمساعدة على إنهاء النزاع على الصحراء الغربية الذي طال أمده، من خلال تسهيل العملية التفاوضية التي بدأها مجلس الأمن من أجل التعجيل بالتوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". وشيعت، اليوم الأحد، جنازة المرحوم، البخاري أحمد، الذي ووري الثرى بولاية السمارة للاجئين الصحراويين، في جو مهيب وبحضور الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي وأعضاء الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو وأعضاء الحكومة وممثلين عن بعثة المينورسو ووفود أجنبية صديقة.

وكان جثمان ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، قد وصل، بعد ظهر أمس السبت، إلى مطار هواري-بومدين الدولي بالجزائر على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من العاصمة الاسبانية مدريد، قبل أن يتم نقله إلى مخيم السمارة.

وأعلنت الرئاسة الصحراوية، عن وفاة ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المناضل البخاري أحمد، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.