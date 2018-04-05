اليوم السابع من "مسيرة العودة": إصرار فلسطيني على العودة الى الارض 

عمان - استطاعت "مسيرة العودة" التي تدخل يومها السابع ان تعيد للقضية الفلسطينية صدارتها وهويتها الوطنية وفق مفاهيمها التاريخية، من خلال اصرار الفلسطينيين على المضي بنضالهم واحتجاجاتهم السلمية من رد الفعل الى الفعل حيث يجري التحضير للجمعة الثانية من التظاهر السلمي في نقاط التجمع المعتمدة قرب السياج الفاصل والسلك العازل.

وتواصلت فعاليات "مسيرة العودة" في ساحات الاعتصام، من خلال توافد مئات المواطنين، للتأكيد على استمرار الفعالية وتحدي الاحتلال بالعديد من الأنشطة المتميزة، التي كان أبرزها امس الاربعاء تنظيم أطول سلسلة قراءة.

وأفادت مصادر اعلامية فلسطينية ان مئات الفلسطينيين يتوافدون إلى المناطق الشرقية لقطاع غزة على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل للمشاركة في خيام الاعتصام المقامة فيها ضمن "مسيرات العودة الكبرى".

وتشهد تلك الخيام فعاليات شعبية وثقافية متنوعة يريد القائمون عليها أن يعززوا استقطاب أكبر حشد شعبي ممكن فيها وإبقاء المشاركة في مسيرات العودة قويا في ظل تنديد فلسطيني رسمي بإبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إطلاق النار.

والمطلوب حاليا وفي هذه المرحلة الحاسمة من نضال الشعب الفلسطيني هو تحديد خطوات فعلية لتحقيق أهداف المسيرات، وصولا إلى ذكرى النكبة في مايو القادم لتتحول هذه الخطوة من تحرك تكتيكي إلى تحرك استراتيجي،يتم البناء عليها في إقناع العالم بحق الفلسطينيين في العودة الى أراضيهم المسلوبة.

= ‎الاستعداد للجمعة الثانية من مسيرة العودة (حرق الاطارات +جمعة الكووتشو+) ==

بعد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية "مجزرة" بحق المعتصمين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة طيلة اسبوع طرحت العديد من الأفكار والمبادرات الشعبية التي تهدف لمنع سقوط المزيد من القتلى والجرحى على يد قناصة الاحتلال.

‎وشهدت الدعوة الى "جمعة الكووتشو" (حرق الاطارات) تفاعلا فلسطينيا لافتا وكبيرا والذي سرعان ما أصبح واقعا تمثل في جمع الآلاف من عجلات "الكووتشو" تحضيرا لإشعالها في الجمعة الثانية لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.

وقال مشاركون في الحملة حسب وسائل اعلام فلسطينية، بان خطوتهم جاءت بعد أن أيقنوا أهمية الإطارات المشتعلة ودورها المزدوج في التشويش على قناصة الجيش الإسرائيلي ومضايقتهم بدخانها الكريه وتجنب بالتالي سقوط مزيد من القتلى والجرحى.

ولن يقتصر الحرق يوم الجمعة على الإطارات، إذ قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم جمعوا كذلك اسفنجاً ومواد بلاستيكية أسرع اشتعالا اضافة الى جمع المرايا لإبهار عيون قناصة الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي ومحاولة إعاقة استهدافهم للمتظاهرين قرب السياج الفاصل.

وأصدرت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة الكبرى بيانا أكدت فيه أن "الاستعدادات الجماهيرية للموجة الثانية من فعاليات المسيرة يوم غد الجمعة تسير على قدم وساق".

‎وذكر البيان أن "كافة القوى الشعبية والمدنية وبدعم كبير من الفصائل الفلسطينية المختلفة تتهيأ لحشد عشرات الآلاف من أهلنا في قطاع غزة للتظاهر السلمي في نقاط التجمع المعتمدة قرب السياج الفاصل والسلك العازل".

‎وحث البيان "جميع المشاركين في المسيرات على الالتزام بسلميتها وتفويت الفرصة على الجيش الإسرائيلي الذي يهدف إلى جر المسيرات للعنف أو العسكرة حيث يسهل عليه إحباط أهدافها".

‎وشدد على أن "مشروع مسيرات العودة الكبرى يعتبر مشروعا وطنيا استراتيجيا، وهو من أهم أدوات النضال في المرحلة الراهنة لصراعنا مع الاحتلالي وليست فعاليات مؤقتة لتفريغ الطاقة أو لتحقيق أهداف سياسية صغيرة".

== ‎ارتفاع حصيلة قتلى مسيرة العودة الى 19 ==

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمسيرة "الأرض والعودة".

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أنّ الشاب شادي حمدان الكاشف 33 عاما، استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها شرق رفح.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة "الأرض والعودة" الى 19 اضافة الى قراية الألفي جريح لمن بينهم أكثر من 800 بالرصاص الحي، في حين زعم الاحتلال احتجاز جثامين شهيدين من غزة، ليرتفع بذلك، في حال صحة رواية الاحتلال، عدد شهداء مسيرة العودة إلى 19 شهيدا.

‎وانطلقت فعاليات مسيرة العودة الشعبية السلمية يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض، وتستمر حتى 15 مايو المقبل، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.