الأزمة بالكركرات: الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس 

نيويورك - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طرفي النزاع، المغرب و الصحراء الغربية، إلى ضبط النفس لتجنب زيادة التوتر بالمنطقة العازلة "الكركرات" الواقعة جنوب غرب الصحراء الغربية.

وغداة تفنيدها الواضح للادعاءات المغربية حول تواجد عناصر عسكرية لجبهة البوليساريو بالكركرات، أكدت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن بعثتها لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية تستمر في مراقبة الوضع بالمنطقة عن كثب.

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال ندوته الصحفية اليومية أن "الأمين العام يكرر دعوته للطرفين للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب الرفع من مستوى التوتر بالمنطقة. و تستمر المينورسو في مراقبة الوضع بالمنطقة عن كثب".

وجاء نداء الأمم المتحدة قبيل لقاء مرتقب بنيويورك بين غوتيريس و وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

و كانت الأمم المتحدة قد طلبت مؤخرا من المغرب قبول ارسال بعثة تقنية بهدف تعيين بدقة الطرف المسؤول عن خرق احكام اتفاق وقف النار بهذه المنطقة الحساسة.

وفي المقابل، عارضت المغرب ارسال هذه البعثة التي اعتبرتها "غير مناسبة ولا ملائمة"، حسب ما جاء في النسخة الأولية للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المرتقب عرضها على مجلس الأمن شهر أبريل الجاري، و هذا بالرغم من كون بعثة الخبراء هذه قد نصّت عليها الفقرة 3 من اللائحة 2351 (2017) لمجلس الأمن الممددة لعهدة المينورسو.

وتجدر الاشارة أن هذه المادة قد كانت موضوع مفاوضات طويلة على مستوى مجلس الأمن الذي قرر دراسة اسباب وتداعيات خرق اتفاق وقف النار من قبل المغرب.

وأسفرت هذه المباحثات عن نتيجة هامة ألا و هي إن الوضع في الكركرات يتطلب إيجاد حل يتعدى التسجيل البسيط لانتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار وذلك من أجل الاحاطة بالأسباب الرئيسية للأزمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اعترف في مراسلة سرية موجهة لمجلس الامن في أغسطس 2016 بانتهاك المغرب للاتفاق العسكري رقم واحد.

واحصت بعثة المينورسو 7 خروقات لاتفاق وقف النار رقم 1 ارتكبها الجيش المغربي في المرحلة التي يغطيها التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أي من ابريل 2017 إلى تاريخ اليوم، فضلا عن عشر خروقات اخرى سجلت قبل المرحلة المذكورة.