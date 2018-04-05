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غوتيريس يعرب عن "حزنه" لوفاة الممثل الصحراوي لدى الأمم المتحدة، احمد البخاري 

  أدرج يـوم : الخميس, 05 نيسان/أبريل 2018 10:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات

نيويورك - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، أمس الأربعاء عن حزنه اثر وفاة احمد البخاري، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم الامين العام الأممي، ستفيان دوجاريك خلال الندوة الصحفية اليومية أن "الأمين العام عبر عن حزنه اثر وفاة السيد احمد البخاري ويقدم تعازيه الصادقة لعائلة الفقيد". 

وأضاف يقول "خبر محزن سمعناه للتو و هو خبر وفاة السيد البخاري ممثل البوليساريو في هذا الصرح كما تعلمون". 

توفي احمد البخاري، مساء يوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في بيان لها. 

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وانخرط الفقيد في صفوف جبهة البوليساريو مبكرا، وبرحيله -يضيف البيان- "يفقد الشعب الصحراوي واحدا من رجالاته  الذين سخروا حياتهم لخدمة القضية الوطنية". 

وعرف الفقيد بحنكته الدبلوماسية ومعرفته القانونية خاصة على مستوى الأمم  المتحدة، حيث ظل يعمل بصبر ومثابرة حتى داهمه المرض العضال ثم القدر المحتوم. 

وعلى أثر هذا المصاب الجلل، أعلنت رئاسة الجمهورية الصحراوية الحداد الوطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم أمس الأربعاء.

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غوتيريس يعرب عن "حزنه" لوفاة الممثل الصحراوي لدى الأمم المتحدة، احمد البخاري 
  أدرج يـوم : الخميس, 05 نيسان/أبريل 2018 10:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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