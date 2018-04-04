تسوية النزاع في الصحراء الغربية : واشنطن تعرب عن التزامها بجهود منظمة الأمم المتحدة 

واشنطن - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الثلاثاء عن التزامها بالجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة بهدف تسوية للنزاع في الصحراء الغربية.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية السيدة هيذر نويرت عقب لقاء بين وزير الخارجية بالنيابة جون سوليفان و الوزير المغربي للشؤون الخارجية اناصر بوريطة يقول " الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن التزامها بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لأجل التوصل الى حل سياسي سلمي مستدام و يقبله الطرفان للنزاع الذي استمر لفترة طويلة في الصحراء الغربية".

وأوضحت السيدة نويرت في التصريح الذي نشرته وزارة الخارجية أن ناصر بوريطة و جون سوليفان تطرقا الى "المسائل الاقليمية بما فيها الجهود المبذولة لأجل التوصل الى السلم في المنطقة".

ويأتي هذا اللقاء في سياق عسير بالنسبة للمغرب الذي بعد أن تم تذكيره بمسؤولياته في المنطقة العازلة الكركرات دخل في تصعيد كلامي ضد جبهة البوليساريو من أجل صرف انتباه مجلس الأمن عن المشكل الحقيقي ألا و هو انسداد عملية السلام.

وأعلنت المنظمة الأممية في جدول الأعمال الخاص بيوم الأربعاء أنه من المرتقب أن يلتقي السيد بوريطة الذي حل أمس الثلاثاء بواشنطن رئيس منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء بنيويورك.

كما يأتي هذا اللقاء مع السيد غوتيريش بعد أن فندت منظمة الأمم المتحدة بشكل قاطع الاتهامات المغربية بشأن التواجد المزعوم لعناصر عسكرية صحراوية بمنطقة الكركرات المنزوعة السلاح التي تتواجد تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة التي سبق لها و أن دعت المغرب الى قبول ارسال بعثة تقنية لأجل دراسة الأوضاع على أرض الواقع يوم الاثنين أن بعثة المينورسو لم تلاحظ أية حركة لعناصر عسكرية في المنطقة.

ومع مسعاه الخطير يريد المغرب احداث أزمة في الكركرات عشية المفاوضات المرتقبة بمجلس الأمن حول بعثة المينورسو و ذلك عن طريق البحث عن ذرائع بهدف العزوف عن عملية السلام التي اعتزم كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الشروع في بعثها هذه السنة.

ويعد المغرب سبب في افتعال الأزمة بهذه المنطقة الحساسة الواقعة على حدود موريتانيا حين اراد سنة 2016 انجاز طريق يعبر الأراضي تحت سيطرة جبهة البوليساريو.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اعترف في مراسلة سرية موجهة لمجلس الامن في أغسطس 2016 بانتهاك المغرب للاتفاق العسكري رقم واحد.

وأكد السيد غوتيريش أن الرباط قد عارضت ارسال بعثة تقنية أممية لمعاينة الوضع بعين المكان و بحث الوسائل الكفيلة بتسوية الأزمة.

وذكر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في النسخة الأولية لتقريره حول الصحراء الغربية المرتقب عرضه على مجلس الأمن شهر أبريل الجاري أن "جبهة البوليساريو وافقت على هذا الاقتراح شهر يونيو في حين رد المغرب على ذلك في شهر أوت(...) معتبرا أن البعثة التي تم اقتراحها غير مناسبة ولا ملائمة".

ودعا السيد غوتيريش، المغرب "إلى احترام هذه المبادرة من اجل تمكين طرفي النزاع من الشروع في محادثات بنية حسنة"، مذكرا بأن بعثة الخبراء هذه نصّت عليها الفقرة 3 من اللائحة 2351 (2017) لمجلس الأمن الممددة لعهدة المينورسو.

وتعترف هذه اللائحة بأن أزمة الكركرات "تخص مسائل متعلقة بوقف إطلاق النار و بالاتفاقات ذات الصلة وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بحث سبل حلها".