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وفد عربي يؤكد دعمه الكامل لكفاح الشعب الصحراوي من أجل بسط سيادته على كافة ربوع وطنه 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 نيسان/أبريل 2018 16:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد وفد عربي يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين دعمه الكامل لكفاح الشعب الصحراوي في  الحرية والاستقلال تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من أجل بسط السيادة على كافة ربوع وطنه.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الأول الصحراوي، عضو الامانة العامة لجبهة البوليساريو ، محمد الولي اعكيك امس الثلاثاء للوفد العربي كما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وثمن الوزير الأول الصحراوي الزيارة التي تقود الوفد العربي الى مخيمات اللاجئين الصحراويين وذلك من أجل الاطلاع عن كثب على الواقع الذي يعيشه  اللاجئون الصحراويون في ظل الظروف الصعبةي أين قدم المسؤول الصحراوي شروحات مفصلة حول اخر تطورات القضية الصحراوية وأهم المراحل التي خاضها الشعب  الصحراوي في كفاحه ضد الاستعمار الاسباني وكذا الغزو المغربي.

من جهته، عبر الوفد العربي خلال اللقاء عن "الاحترام العميق لنضال الشعب الصحراوي حتى تحقيق هدفه الأسمى والمتمثل في الحرية والاستقلال تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من أجل بسط السيادة الوطنية على كافة ربوع الوطن".

ويضم الوفد مجموعة من  المتضامنين والمثقفين العرب برئاسة رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي المحامي محمود مرعي والأستاذ حسين عبيد مدير كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية والدكتور حسني حوني وكذا المناضلة اللبنانية وصديقة الشعب الصحراوي الدكتورة ليلى بديع.

للإشارة،  فقد التقى الوفد عددا من المسؤولين الصحراويين كما قادته زيارات إلى عدد من المؤسسات الصحراوية.

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وفد عربي يؤكد دعمه الكامل لكفاح الشعب الصحراوي من أجل بسط سيادته على كافة ربوع وطنه 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 نيسان/أبريل 2018 16:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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