اسبانيا: مطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية 

مدريد - تظاهر أمس الثلاثاء العشرات من الاشخاص المنتسبين إلى الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى جانب افراد من الجالية الصحراوية المقيمة بإسبانيا، أمام السفارة المغربية بمدريد للتنديد بالتدهور الخطير للحالة الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وطالب المتظاهرون الذين استجابوا للنداء الذي اطلقته التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة للشعب الصحراوي بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين بالسجون المغربية، لا سيما سجناء مجموعة "اكديم ازيك" الذين تتدهور حالتهم الصحية يوما بعد يوم جراء الاضراب عن الطعام الذي باشروه منذ 9 مارس الفارط لتنديد بظروف احتجازهم غير الانسانية و اللاشرعية.

واعرب المتظاهرون، الذين رفعوا أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية منددين بالانتهاكات اليومية لحقوق الانسان للمعتقلين الصحراويين والصحراويين بالأراضي المحتلة، عن عزمهم لمواصلة النضال من أجل الاستقلال والمطالبة بحق تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي سيمكنهم من اختيار مستقبلهم بشكل حر و ديمقراطي.

وردد المتظاهرون شعارات عديدة لا سيما "اطلقوا سراح السجناء" و "سيتواصل الكفاح و البوليساريو سينتصر".

وفي السياق ذاته، ابرز رئيس التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، خوسي تابوادا، أن هذه المظاهرة تهدف مثلها مثل المظاهرات التي ستنظم لاحقا عبر التراب الاسباني إلى تنبيه الرأي العام الاسباني و الدولي بالتدهور الخطير للحالة الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين بغير حق بالسجون المغربية.

وندد المتظاهرون بظروف اعتقال هؤلاء المعتقلين المحرومين من اي اعانة طبية و المحتجزين بزنزانات صغيرة تفتقر إلى ادى شروط النظافة، حيث اعتبر السيد ويلي مايار وهو من بين الشخصيات السياسية الاسبانية البارزة أنه من واجب المجموعة الدولية التدخل فورا من أجل تمكين المعتقلين الصحراويين من حقوقهم.

ودعا جميع المتظاهرين و كذا المئات من الشخصيات من مختلف المنظمات النقابية والأحزاب السياسية و مثقفين و فنانين اسبان، الموقعين على عريضة تطالب باطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين، بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية و ممثل الأمين العام الأممي، السيد هورست كوهلر، بالسهر على التقيد التام بالشرعية الدولية في ما يخص ملف معاملة السجناء السياسيين الصحراويين، مطالبين فضلا عن ذلك الحكومة الاسبانية بصفتها قوة مديرة بالضغط على المغرب للامتثال إلى الشرعية الدولية.

يذكر أن التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي قد اعربت يوم الخميس الفارط عن انشغالها الشديد بتدهور الحالة الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين بالمغرب في ظروف غير انسانية.

وفي بيان لها، حذرت التنسيقية تقول أنه بعد مرور 20 يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام الذي شنه المعتقلون الصحراويون للمطالبة بوضع حد للإجراءات غير القانونية وغير الانسانية المطبقة عليهم فان حالتهم الصحية تسجل تدهورا وقد تتسبب في "اضرار مستديمة جسمانية وعقلية نظرا لاعتقالهم لسنوات عديدة في ظروف مزرية".

كما نددت التنسيقية بعدم مراعاة حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين من طرف ادارة سجون الاحتلال و بحرمانهم من العلاج الطبي والتغذية الملائمة و كذا من حق الزيارة.