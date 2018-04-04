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الصحراء الغربية: وفاة ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة البخاري أحمد   

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 نيسان/أبريل 2018 15:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 0 مرات
الصحراء الغربية: وفاة ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة البخاري أحمد   

بئر لحلو - توفي ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة، المناضل البخاري احمد، مساء أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض،  حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية  الصحراوية الديمقراطية اليوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة الصحراوية في بيان لها: "على إثر مرض عضال، انتقل إلى جوار ربه مساء الثلاثاء، 03 أبريل 2018، المغفور له بإذن الله، البخاري أحمد باريك  الله، عضو الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية  لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وممثلها لدى الأمم المتحدة".

وانخرط الفقيد البخاري أحمد في صفوف جبهة البوليساريو مبكرا، وهو شاب على  مقاعد الدراسة. وبرحيله -يضيف البيان- "يفقد الشعب الصحراوي واحدا من رجالاته  العظام الذين سخروا حياتهم لخدمة  القضية الوطنية، حيث عرف بحنكته الدبلوماسية ومعرفته القانونية بالقضية  الصحراوية ومكانتها في العلاقات الدولية، وخاصة على مستوى الأمم المتحدة، حيث  ظل يعمل بصبر ومثابرة حتى داهمه المرض  العضال ثم القدر المحتوم".

وعلى أثر هذا المصاب الجلل، أعلنت رئاسة الجمهورية الصحراوية الحداد الوطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأربعاء على الساعة الثامنة صباحا.

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الصحراء الغربية: وفاة ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة البخاري أحمد   
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 نيسان/أبريل 2018 15:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 0 مرة   شارك

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