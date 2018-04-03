البوليساريو تنفي ادعاءات المغرب حول خرق الاتفاقيات العسكرية وتدعو للضغط على المغرب للعودة إلى المفاوضات

نيويورك - وجهت جبهة البوليساريو, دعوة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لاستخدام سلطته لحث المغرب على الكف عن زيادة التوتر في المنطقة واحترام شروط وقف اطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1, والقبول بالعودة إلى المفاوضات, نافيا جميع الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي أدلى بها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة, والتي تهدف إلى تضليل مجلس الأمن وصرف نظره عن القضية الحقيقية وهي التوصل إلى حل سلمي وعادل يكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وفي رسالة وجهتها جبهة البوليساريو إلى رئيس مجلس الأمن الحالي الممثل الدائم لجمهورية بيرو لدى الأمم المتحدة, غوستافو ميزا- كوادرا, أكد فيها أن "جبهة البوليساريو تدحض بشكل قاطع جميع الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي أدلى بها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة, فيما له علاقة بشروط وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة في الصحراء الغربية فضلا عن الوضع الحالي على الأرض في الإقليم".

ودعت الجبهة، مجلس الأمن إلى ضمان أن لا تصرفه هذه الأساليب "التضليلية" عن القضايا الحقيقية التي يجب معالجتها لكي تتقدم المفاوضات بين الطرفين نحو تحقيق هدفها النهائي, وهو التوصل إلى "حل سلمي وعادل يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية", مطالبا المجلس باستخدام سلطته لحث المغرب على "المشاركة بجدية وبطريقة بناءة في المسلسل السياسي, والاحترام الصارم لشروط وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم1, والكف عن أي أعمال قد تزيد من حدة التوتر في الإقليم".

وذكر في ذات الرسالة, قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة, إن شروط وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعام 1997 التي قبلت بها كل من جبهة البوليساريو والمغرب, "لا لبس فيها ولا تترك مجالا للتفسيرات المغرضة", موضحا أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) الموجودة على الأرض في الصحراء الغربية, وتشمل ولايتها التي حددها مجلس الأمن, مراقبة الحالة المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة والتقرير عنهما, "لم تبلغ عن أي انتهاكات من جانب جبهة البوليساريو ذات الطبيعة التي يدعيها المغرب, وهي حقيقة تشكك بالفعل في مزاعم هذا الأخير وتكشف دوافعه الخفية".

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وأضافت الرسالة, أن "ادعاءات المغرب المغرضة والكاذبة" بشأن وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والوضع الحالي على أرض الواقع في الصحراء الغربية, ليست أكثر من "مجرد ستار دخان" تم تصميمه عمدا لتحويل انتباه مجلس الأمن عن القضايا الحقيقية الكامنة وراء الجمود الحالي, كما أنها "خطوة استباقية" لإحباط نتائج الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي, هورست كوهلر, بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

واعتبرت جبهة البوليساريو, أن فشل المغرب في فرض الواقع الاستعماري بالقوة العسكرية في كامل إقليم الصحراء الغربية, دفعه للجوء إلى مجلس الأمن لطلب المستحيل, ألا وهو الضم "غير الشرعي" لإقليم غير متمتع بالتسيير الذاتي خاضع لمسؤولية الأمم المتحدة وليس للمغرب أي سيادة عليه.

وأشارت في سياق متصل, إلى أن التحركات الأخيرة للمغرب تمثل بوضوح حلقة أخرى من "سياسة الابتزاز والسلوك اللامسؤول" والتي لسوء الحظ لم تلق الرد الضروري والصارم من مجلس الأمن, والتي تشمل أيضا معارضته لمراقبة حقوق الإنسان في إطار مأمورية المينورسو, وطرد المكون المدني للبعثة, ومحاولة تغيير الوضع القائم في منطقة الكركارات, وفرض أن تحمل مركبات المينورسو لوحات ترقيم مغربية, وكذا وتحديه مرارا وتكرارا لسلطة المينورسو في نطاق مهمتها.

وحملت الرسالة ذاتها, تأكيد جبهة البوليساريو لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية, على "التزامها الثابت" بشروط وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة, إلى جانب التزامها بالمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

كما جاء في الرسالة, أنه على الرغم من التأخيرات المتكررة في استفتاء تقرير المصير الذي أنشئت من أجله بعثة المينورسو, فضلا عن العرقلة المغربية الموثقة جيدا وتحديه الصارخ لسلطة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن, "ظلت جبهة البوليساريو ملتزمة بثبات طوال الـ 27 سنة الماضية بقضية السلام كخيار سياسي استراتيجي", ومحترمة لوقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة, كما انخرطت بشكل بناء في عملية السلام الأممية الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل يكفل للصحراويين الحق في تقرير المصير.

وبالمقابل, سعى المغرب لتغيير الوضع القائم في أغسطس 2016 عن طريق بناء طريق عبر جداره العسكري وعبر المنطقة العازلة في منطقة الكركارات في الصحراء الغربية, واضطرت جبهة البوليساريو إلى الرد على هذه الخطوة التي مثلت "خرقا واضحا" للاتفاق وسببا في زيادة التوتر.

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وطلب في الرساله, رئيس مجلس الأمن, بلفت انتباه جميع الأعضاء إلى أن المغرب رفض نشر بعثة تقنية تابعة للأمم المتحدة كما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 2351 (2017), الفقرة 3, داعيا إلى ضمان التنفيذ الفوري لقراره 2351 (2017) بأكمله.

ونبه إلى أن التصعيد في الأفعال والخطابات العدائية المغربية, التي يقدم فيها الجاني نفسه كضحية, يأتي في وقت من المقرر أن ينظر فيه مجلس الأمن في الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية, ونية المبعوث الأممي في بعث المفاوضات من جديد, والذي يعبر عن مخاوف الاحتلال المغربي من نتيجة المفاوضات, خصوصا بعد الانتكاسات التي لحقت به مؤخرا على يد محكمة العدل الأوروبية التي حكمت ضد نهبه اللاشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية, وكذا موقف الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بشأن الحاجة الملحة لإجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية.

وزعم المغرب أمام مجلس الأمن بتواجد جبهة البوليساريو في المنطقة التي تسيطر عليها بعثة المينورسو, مروجا لفكرة أن هذا يعد "مساسا خطيرا وخرقا للاتفاقيات العسكرية, ومطالبا المجلس بالتدخل".

و هو ما فندته أيضا منظمة الأمم المتحدة, أمس الاثنين, على لسان سيتفان دوراجيك, المتحدث باسم الأمين العام الأممي, الذي صرح بأن "زملائنا بالمينورسو لم يلاحظوا أية تحركات لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية. و ان المينورسو التي لم تسجل أي خرق لاتفاق وقف اطلاق النار بهذه المنطقة العازلة, تواصل مراقبة الوضع عن كثب".