همجية العدوان الإسرائيلي تواصل حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين وترقب لنتائج  اجتماع الجامعة العربية  

الجزائر - لا زالت همجية العدوان الإسرائيلي على أبناء فلسطين تحصد المزيد من أرواح هذا الشعب الذي توفي واحد منهم يوم الاثنين متأثرا بجراح أصيب بها في "مسيرة العودة" في ذكرى يوم الأرض فيما تتطلع الانظار الى الاجتماع الاستثنائي للجامعة العربية يوم الثلاثاء والذي يلتأم غداة فشل اجتماع مجلس الأمن الدولي في إصدار أية بيان بخصوص الموضوع بسبب تعطيل تسببت فيه الولايات المتحدة.

فقد التحق بركب قافلة قتلى العدوان الاسرائيلي الاخير على متظاهرين مسالمين خرجوا في مدن فلسطين وخاصة بغزة شاب فلسطيني استشهد اليوم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 29 عاما استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة بعد إصابته برصاصة في بطنه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات على الشريط الحدودي شرق مدينة "خان يونس".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجمعة الماضي الى 17 الى جانب إصابة أكثر من 1500 آخرين. ويتعدى هذا العدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا خلال يوم الثلاثين من مارس من عام 1976 حيث بلغ آنذاك ستة قتلى.

--التشجيب لن يثني إسرائيل عن حملة الإبادة بحق شعب الأرض الفلسطينية--

وأجمعت العديد من الاوساط السياسية والشعبية من داخل فلسطين وخارجها بأن أسلوب التنديد والتشجيب لن يحمل اسرائيل على وقف سياستها العنصرية ضد الفلسطينيين خاصة وان الولايات المحتدة التي يفترض بها ان تكون راعية للسلام تواكب الاحتلال خطوة بخطوة في هذه السياسة وهو ما أثبته مرة اخرى أول امس عندما عطلت استصدار مجلس الامن الدولي لأي بيان بخصوص الوضع الخطير الذي تعيشه هذه الايام الاراضي الفلسطينية.

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فقد عرقلت الولايات المتحدة أول أمس صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

وعليه فان الانظار، خاصة الفلسطينية منها، تتطلع الى اجتماع سيلتأم غدا الثلاثاء بالقاهرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وسيبحث الاجتماع كما جاء على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية سعيد أبو عليي جرائم إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى ال 42 ليوم الأرض (30 مارس) للمطالبة بحق العودة وكذا الممارسات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وعشية اللقاء حملت الجامعة المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال.

والى جانب الجامعة العربية فان القيادة الفلسطينية وعديد الدول طالبت ايضا بتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة الاحتلال ، وهو الطلب الذي سرعان ما رفضه أفيجدور ليبرمان وزير جيش الكيان الإسرائيلي على الرغم من أن من بين الاصوات الدولية الداعية لاجراءه تلك الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني وقادة آخرين.

ورغم كل هذه الدعوات لم تهدأ نار العدوان الاسرائيلي اليوم الاثنين فقد واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي وقواته ما يقومون به وبشكل يومي من اقتحامات ومداهمات للمدن الفلسطينية واعتقالات بالعشرات في صفوف الفلسطينيين.

وذكرت أنباء ان جيش الاحتلال اعتقل اليوم 11 فلسطينيا من بينهم ستة أطفال من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلةي بينما اندلعت مواجهات في مدينة الخليل بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العين ورفيديا بمدينة نابلس واعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها واعتقلت فلسطينيا من مدينة قلقيلية أثناء مروره عبر حاجز احتلالي نصبته قوات الاحتلال على مدخل قلقيلية الشرقيي فيما اعتقلت آخر من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه".

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال ستة أطفال بعد مداهمة منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة وحولتهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة. من جانب أخري أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين وطلبة المدارس بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

--التوجه للمحكمة الجنائية ضمن الخطوات القادمة للقيادة الفلسطينية لمجابهة العدوان الإسرائيلي--

وفي أخر تصريحات أصدرتها في رد فعلها إزاء التطورات الاخيرة بالأراضي الفلسطينية، كشفت الحكومة الفلسطينية عن الخطوات القادمة المزمع انتهاجها لمجابهة هذا التطور الخطير من بينها التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

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وفي هذا الإطار علن وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم أن هناك خيارين ضمن التحرك الفلسطيني المقبل في الأمم المتحدة إما الطلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريس ترجمة اقتراحه حول تشكيل لجنة تحقيق بمجازر قوات الاحتلال في غزة أو تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وقال المالكي ان مشاوراتنا مستمرة مع كافة الأطراف للتحرك نحو مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية حسب تعليمات الرئيس، من أجل تشكيل لجنة تحقيق في أحداث يوم الأرض بقطاع غزة على اعتبار أن ما قامت به قوات الاحتلال يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بالقمة العربية المرتقبة في الرياض أفاد وزير خارجية فلسطين بأنه سيجري قريبا إضافة ملف المجازر التي ارتكبها الاحتلال قبل أيام في غزة بعد اعتماد مشاريع القرارات الفلسطينية خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب الشهر الماضي تمهيدا لإقرارها في القمة.