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الصحراء الغربية: هيئة أركان الجيش الصحراوي تؤكد استعدادها للرد على أي محاولة للمساس بالأراضي المحررة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2018 09:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكدت هيئة  أركان الجيش الصحراوي, استعداد القوات الصحراوية ل"الرد على أي تصرف من جانب  الاحتلال المغربي من شأنه المساس بالأراضي المحررة أو تغيير الوضع القائم غداة  وقف إطلاق النار "(1991), حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) يوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الصحراوي و القائد الأعلى للقوات المسلحة الصحراوية,  إبراهيم غالي, ترأس اليوم اجتماعا طارئا لهيئة أركان جيش التحرير الشعبي  الصحراوي بمقر وزارة الدفاع الوطني بالشهيد الحافظ, تم خلاله التأكيد على  "جاهزية القوات المسلحة الصحراوية  واستعدادها للرد بقوة على أي تصرف من جانب  الاحتلال المغربي لمحاولة المساس من الأراضي المحررة أو تغيير الوضع القائم  غداة وقف إطلاق النار" الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية (جبهة  البوليساريو و المغرب) سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وأقر أعضاء هيئة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال الإجتماع "عدة  إجراءات استعجالية لمواجهة أي تحرك عسكري محتمل للاحتلال المغربي", حسب وكالة  الأنباء الصحراوية التي أشارت إلى أن هذا الاجتماع "تدارس بالنقاش والتدقيق  مستجدات القضية الوطنية والتهديدات المغربية الأخيرة محددا دوافعها وخلفياتها  وسبل الرد عليها".

ويأتي هذا الإجتماع بعد مزاعم وزير الخارجية المغربي, ناصر بوريطة, أمس  الأحد, بأن جدار العار الذي يقسم الأراضي الصحراوية, "لم يتم بناؤه أبدا على  أساس أنه حدود" و أن "هذه المنطقة هي موضوعة حصريا تحت مسؤولية منظمة الأمم  المتحدة, و انها ليست أراض محررة", مروجا في ذات السياق لفكرة أن اقتراب  الصحراويين من الجدار والتواجد في المنطقة التي تسيطر عليها بعثة المينورسو,  يعد "مساسا خطيرا وخرقا للاتفاقيات العسكرية".

وردا على هذه المزاعم , أكد عضو الأمانة الوطنية بجبهة البوليساريو والمنسق  الصحراوي مع بعثة (مينورسو), امحمد خداد, في وقت سابق اليوم , أنه لا خيار آخر  أمام الاحتلال المغربي غير الخضوع للشرعية الدولية والقانون الدولي, و أن "أي  محاولة لعرقلة المساعي السلمية ستجعله في مواجهة مع الأمم المتحدة من جديد  (...) كما ان أي محاولة لتغيير الواقع ستوجد في مواجهة مع جيش التحرير الشعبي  الصحراوي".

و تأتي التصريحات المغربية في الوقت الذي يكثف فيه المبعوث الأممي إلى  الصحراء الغربية, هورست كوهلر, جهوده في سبيل إنهاء النزاع, من خلال إجراء  مشاورات ومحادثات مع عدة أطراف تحضيرا لاستئناف مفاوضات مباشرة ودون شروط  مسبقة بين جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة  المغربية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2018 09:25
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الصحراء الغربية: هيئة أركان الجيش الصحراوي تؤكد استعدادها للرد على أي محاولة للمساس بالأراضي المحررة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2018 09:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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