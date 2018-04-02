تحميل سلطات الاحتلال المغربي مسؤولية تدهور صحة المعتقلين السياسيين الصحراويين

كاراكاس (فنزويلا) - حملت الجمعية الفنزويلية للتضامن مع الشعب الصحراوي سلطات الاحتلال المغربية مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين، جراء إضرابهم عن الطعام الذي باشروه من أجل تحقيق حقوقهم المشروعة والأساسية والتي تكفلها الشرائع الدولية والإنسانية.

وأشارت الجمعية الفنزويلية في بيان لها اليوم الإثنين، إلى "أنه في بداية 2010 عمدت سلطات الاحتلال المغربية إلى تفكيك مخيم الكرامة الذي أقامه الصحراويون بصفة سلمية بالقرب من مدينة العيون المحتلة، تنديدا بسياسة الاحتلال التي أتت على الأخضر واليابس وحرمت الشعب الصحراوي من حقوقه الطبيعية في العيش الكريم والتعبير الحر، وتواصل نهب الثروات الطبيعية الصحراوية دون رقيب".

وأضافت الجمعية الفنزويلية في بيانها "أن عنجهية الاحتلال المغربي قابلت بالقوة المفرطة المطالب الصحراوية السلمية في ممارسة الحق في تقرير المصير، ما تسبب في قتل عشرات الصحراويين وجرح المئات واعتقال الآلاف، ثم تنفيذ محاكمات عسكرية دون سند قانوني يذكر كما هو حال مجموعة أكديم إزيك الأربعة والعشرين".

وأكد البيان أن سبعة سجناء من مجموعة أكديم إزيك يضربون عن الطعام منذ نهاية شهر فبراير الماضي ويوجد البعض منهم في حالة حبس انفرادي، كما تتعرض حالتهم الصحية إلى تدهور مستمر مما يحتم التدخل العاجل من جل إطلاق سراحهم.

وأخطرت نحو 200 منظمة دولية غير حكومية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورار حول وضع 19 مناضلا صحراويا لحقوق الانسان يقبعون بالسجون المغربية.

وقالت هذه المنظمات التابعة لعدة دول اوروبية و جنوب امريكية و افريقية منها للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في رسالة وجهتها لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بالنظر الى الوضع القانوني المعترف به دوليا للإقليم غير المستقل للصحراء الغربية و كذا الى وضع المغرب في هذه الأراضي (قوة مستعمرة)، فينبغي اعتبار الشعب الصحراوي "كشخص محمي" وفقا للمادة 4 من الاتفاقية الرابعة لجنيف".