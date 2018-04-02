الصحراء الغربية: "لا خيار آخر أمام الاحتلال المغربي غير الخضوع للشرعية الدولية والقانون الدولي"

الشهيد الحافظ - أكد عضو الأمانة الوطنية بجبهة البوليساريو والمنسق الصحراوي مع بعثة (مينورسو)، امحمد خداد، اليوم الاثنين، أنه لا خيار آخر أمام الاحتلال المغربي غير الخضوع للشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن قوة الواقع الصحراوي والدفع الفعلي نحو الحل المحدد في قرارات مجلس الأمن المؤكدة على حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، "حاصرت المحتل المغربي ودفعته لتحويل الأنظار عن هزائمه المتتالية".

وفي رده على سلسلة التصريحات والبيانات والتهديدات التي صدرت عقب اجتماع لجنتي الدفاع والخارجية بمجلس البرلمان المغربي، أمس الأحد، قال السيد خداد: إن "المحتل المغربي، اليوم، لا خيار أمامه غير الخضوع للشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن أي محاولة لعرقلة المساعي السلمية ستجعله في مواجهة مع الأمم المتحدة من جديد.. وأي محاولة لتغيير الواقع سيجد نفسه في مواجهة مع جيش التحرير الشعبي الصحراوي".

وأوضح المسؤول الصحراوي، أن قوة الواقع الصحراوي وصلابة الموقف الافريقي وقرارات المحكمة الأوربية وتوجهات الأمين العام للأمم المتحدة وجدية المبعوث الشخصي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، والدفع الفعلي نحو الحل المحدد بوضوح في قرارات مجلس الامن وآخرها القرار 2351 المؤكدة على حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، "حاصرت المحتل المغربي وضيقت عليه الخناق..."

وأضاف السيد خداد أن هذه الوضعية دفعت المغرب للمحاولة يائسا "التملص بالركوب على ادعاءات جوفاء لا أساس لها، وخلق حالة من الضوضاء هدفها الاساسي تحويل أنظار الرأي الداخلي عن سلسلة الهزائم المتتالية التي يتلاقاها تباعا على طريق إنهاء احتلاله للصحراء الغربية".

وفي ذات السياق، أكد على "استعداد وجاهزية جيش التحرير الشعبي الصحراوي للرد بصرامة وقوة على أي تحرك مغربي للمساس بالأراضي المحررة"، مؤكدا أن المحتل المغربي "لا يملك خيارا غير الخضوع للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإلا سيجد نفسه في مواجهة جيش التحرير الصحراوي".

وأضاف المنسق الصحراوي مع بعثة (مينورسو)، أن "جبهة البوليساريو وبقدر ماهي ملتزمة بالاتفاق العسكري رقم 1 وكافة الاتفاقيات العسكرية التي تحكم وقف إطلاق النار، وبقدر دعمها الجاد والجدي لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مستعدة للرد بصرامة على أي تهديد من شأنه المساس بأراضيها المحررة".

و كان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد صرح، أمس الأحد، بأن جدار العار الذي يقسم الأراضي الصحراوية، و الذي وصفه ب"الجدار الأمني الدفاعي"، "لم يتم بناؤه أبدا على أساس أنه حدود (...) فهذه المنطقة هي موضوعة حصريا تحت مسؤولية منظمة الأمم المتحدة، و انها ليست أراض محررة".

وزعم الوزير المغربي، باقتراب الصحراويين من جدار والتواجد في المنطقة التي تسيطر عليها بعثة المينورسو، مروجا لفكرة أن هذا يعد "مساسا خطيرا وخرقا للاتفاقيات العسكرية، ومطالبا الأمم المتحدة بالتدخل".

و تأتي التصريحات المغربية في الوقت الذي يكثف فيه المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، جهوده في سبيل إنهاء النزاع، من خلال إجراء مشاورات ومحادثات مع عدة أطراف تحضيرا لاستئناف مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة بين جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية.

ويرفض المغرب الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، بحيث يواصل مناوراته لتأجيل هذه الخطوة التي كسبت مؤخرا تأييد مجلس الامن الدولي، والذي حث السيد كوهلر، على مواصلة مشاوراته وتوجهه في هذا الصدد.

ومن جهته، كان السفير الأمريكي بالجزائر، جون ديروشر، قد أكد (خلال زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين الاسبوع الماضي، لمعاينة الوضع الإنساني في المخيمات أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بقوة مسار المفاوضات الذي تقودها الأمم المتحدة وتأمل في أن يحقق المسار حلا سياسيا عادلا ودائما يقبله الطرفان من شأنه أن يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

كما تتزامن المناورات و حملة التصليل المغربية مع انعقاد الندوة الدولية السادسة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" بالجزائر العاصمة، و التي حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بتجديد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي، و ذلك بمشاركة 53 دولة أجنبية وبحضور مميز من الدول العربية، ما يشير إلى تحول أنظار العرب إلى الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في افريقيا.

وأجمع المشاركون في الندوة الدولية، على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وشرعية نضاله ضد الاحتلال المغربي، مطالبين الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها عبر التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الذي يعاني منه الشعب الصحراوي منذ عقود من الزمن، و تولي مسؤولية حماية و مراقبة حقوق الانسان فر الاراضي الصحراوية المحتلة.