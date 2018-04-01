الندوة السادسة حول حق الشعوب في المقاومة: المشاركون العرب يبرزون أهمية دعم القضية الصحراوية

الجزائر- تميزت الندوة السادسة حول حق الشعوب في المقاومة التي نظمت في الجزائر يومي 30 و 31 مارس بتوافق وجهات نظر المشاركين القادمين من الوطن العربي بخصوص أهمية دعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره.

وأكد ممثل اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي, محمود مرعي, الذي أتى من سوريا أن بلاده مقتنعة تماما بان القضية الصحراوية معنية بمسار تصفية الاستعمار حيث تابع في هذا الصدد يقول "أقول للمغرب أنه من حق الشعب الصحراوي أن يقاوم ويعبر عن حقه في تقرير مصيره".

من جهته أشار الخبير السياسي المصري, عبد الله عبد السلام, إلى انه "دائما ما يتم التطرق إلى مسألة نزاع الصحراء الغربية باحتشام في العالم العربي", مبرزا الدور الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني في ترقية القضية الصحراوية.

وأردف ذات الخبير يقول "إذا كانت الأنظمة السياسية لها اعتباراتها السياسية, فنحن كمجتمع مدني لدينا الكثير لنقوم به من اجل أن يحقق كفاح الشعب الصحراوي من اجل تقرير المصير هدفه", مضيفا أنه "يجب تجاوز الرؤى الضيقة للقضية الصحراوية على المستويات الرسمية أو بالأحرى على صعيد جامعة الدول العربية".

من جهة اخرى, دعا حسن خيري من مصر إلى العمل على ادراج قضية الصحراء الغربية في الأنظمة التربوية والبرامج الجامعية من أجل التعريف بهذه القضيةئ موضحا أن "موقف الجزائر لصالح تسوية نزاع الصحراء الغربية ليست مسألة انحياز إلى الجانب الصحراوي بل هي قضية مبدأ".

من جهته وجه اللبناني حسن جوني, أستاذ جامعي في القانون الدولي بجامعة بيروت, نداءً إلى "الشعب المغربي من اجل التنديد بموقف حكومته لتمكين الشعب الصحراوي من استرجاع حقوقه", مؤكدا أن "بلده لبنان دائما ما يتضامن مع الشعب الصحراوي ليس فقط من أجل كفاحه ضد الاستعمار لكنه يقوم بذلك باسم المبادئ والقيم الانسانية الدولية المثلى للعدالة".

كما دعا ذات الأستاذ إلى" تطبيق لوائح الامم المتحدة وأحكام اتفاقيات جينيف (المواثيق الدولية الاساسية في مجال القانون الدولي الانساني ) من أجل تحرير الانسان الصحراوي وأرضه".

== وعي عربي متزايد ==

شهدت الندوة السادسة حول حق الشعوب في المقاومة و المخصصة لنضال الشعب الصحراوي حضور ما لا يقل عن 100 مشارك قدموا من 53 بلدا.

و نظمت هذه الندوة من قبل اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر.

و حسب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيد عياشي, فإن المشاركة الكبيرة في هذه الندوة تدل على "الوعي العربي" إزاء القضية الصحراوية العادلة.

كما تميزت هذه الندوة بحضور ممثلين عن المجتمع المدني و حقوقيون و شخصيات سياسية من مصر و تونس و موريتانيا و الأردن و فلسطين و سوريا و العراق و قطر و لبنان.

و قال السيد عياشي قبل افتتاح هذه الندوة أن "الخطاب الكاذب الذي يُعرِف غالبا نزاع الصحراء الغربية على أنه سوى مشكل منافسة إقليمية (...) و الذي اعتبر نضال الشعب الصحراوي من أجل استقلاله أمرا ثانويا, قد جعل العالم العربي فضاء مغلقا للقضية الصحراوية".

و حسب السيد عياشي, فقد نجح الشعب الصحراوي بفضل العمل في فتح المجال للوعي تجاه قضيته العادلة, مشيرا إلى الديناميكية التي ميزت اليوم نضال الصحراويين.

و أضاف يقول بأن "الكثير من التفهم قد تم ملاحظته داخل بعض الفضاءات العربية.

نريد أن نستغل هذه الفرصة لتوسيعه أكثر و خاصة التوجه أكثر فأكثر نحو خطاب شفاف و منسجم يكون قائما على الحقيقة و القانون الدولي لصالح شعب الصحراء الغربية".