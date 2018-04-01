تعذيب ومساس متعدد بحقوق الانسان, شهادات صحراويين من الأراضي المحتلة

الجزائر - كرست أشغال يوم الأخير من الندوة الدولية السادسة حول حق الشعوب في المقاومة التي احتضنتها الجزائر العاصمة, إلى شهادات عدد من المواطنين الصحراويين من الأراضي المحتلة الذين حكوا أمام مئات المشاركين معيشتهم اليومية في ظل أعمال التعذيب والمساس المتعدد بحقوق الانسان من قبل المحتل المغربي.

واعتبر المناضل الصحراوي تامك علي سالم أن هذه الطبعة من الندوة المخصصة للقضية الصحراوية ليست مجرد موعد سنوي بحيث أبرز هذا المناضل المتبني لشعار"لن نرضخ" ميزة المكان الذي ينعقد فيه الحدث, أي بالجزائر التي "تقف تناهض الاستعمار بغض النظر عن موقعه الجغرافي".

وجاء السيد تامك من الأراضي المحتلة ليتحدث عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يمكن أن تشكل, بمفهوم القانون الدولي, "جريمة ضد الانسانية" مدعما أقواله بالاستشهاد بحالة عبد الفتاح أبو زين الذي حرم من الاسعاف الطبي مما أودى بحياته.

كما ذكر حالة أخرى للشاب أيوب الذي أدين ب20 سنة سجنا وعذب وأهينت كرامته في السجون. وهو نفس العقاب الذي لقيه حسن الوالي الذي أدين بدوره ب3 سنوات سجنا, مضيفا بقوله "إننا ندفع ثمنا مزدوجا فالمحتل ينتقم دائما من المواقف السياسية للصحراويين".

وأكد بهذا الخصوص أنه ورغم حالة الوهن الذي يعيشه الصحراويون بسبب الجدار الذي أقامه المحتل المغربي لفصل الأراضي الصحراوية, "فإننا نظل متحدين وأوفياء لمبادئنا وحاضرين على كل الجبهات". واستطرد يقول"لن نرضخ الآن بل سنستمر في نضالنا السلمي كما كنا دائما منذ بداية النزاع في الصحراء الغربية".

ومن جهتها ذكرت السيدة مباركة بوعلي التي منعت لمدة طويلة من السفر بالتجاوزات التي تعرضت لها قائلة: "لقد منعوني من استعمال لغتي الأم وممارسة وظيفتي وقطعوا عني ببساطة كل شيء".

وأوضحت أيضا أن كل القطاعات لم تسلم من الاضطهاد المغربي الذي شمل تخريب مركز للشباب وغلق مكان مخصص لنشاطات المرأة الصحراوية.

وبالنسبة لهذه المناضلة, فإن المرأة الصحراوية اختارت طريقها, مضيفة "سنواصل الكفاح السلمي" مؤكدة على أنها لا تسعى بتاتا إلى "ترقية مكانتها في المجتمع" لأنها تحظى أصلا بمكانة نبيلة.

وأشارت من جهة أخرى إلى حقيقة أخرى تتعلق بالأمية التي يسعى المحتل المغربي إلى تكريسها وسط الصحراويين, مؤكدة على "الحاجة الملحة للتعليم" وضرورة التطبيق الشامل لتوصيات منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال.

--نساء حوامل يعذبن في السجون المغربية---

و من جهة أخرى, روت السيدة سكينة ادريسي التي تستمر في نضالها ضد الظلم في الأراضي المحتلة, اختطافها مع ابنها البالغ من العمر 16 سنة, وسجنها في 1981 بحيث تعرضت طيلة سجنها التعسفي لمدة 12 سنة, لمختلف أشكال التعذيب. و قالت "لقد تعرضت للاضطهاد والتعذيب, أنا ونساء أخريات, شابات وأقل منهن في السن, وفي بعض الأحيان قاصرات, بعض منهن كن حوامل وأخريات مرضعات".

واشارت إلى أنه وقبل هذا التاريخ, أي في أواخر السبعينيات, كانت النساء عرضة لسوء التغذية بسبب الحرمان الذي أودى بحياة العديد منهن.

وفضحت أيضا السيدة ادريسي أمام الحاضرين السياسة المغربية الرامية إلى حرمان حاملي الشهادات الصحراويين من ولوج عالم الشغل.

وكانت الندوة الدولية أيضا سانحة بالنسبة لمحمد المتوكل الذي عبر في كلمته عن حجزه في أرضه الخاصة وحرمانه من سلاحه الوحيد وهو الكلام. وأشار إلى أنه منذ 2007 "يتعرض الصحراويون للحرمان من حقهم في تأسيس جمعيات ولا الحق في رفع علمهم".

واستطرد قائلا: "في كل مرة نحاول فيها التعبير عن حالنا يزجون بنا في السجون إضافة الى القيود المفروضة علينا بخصوص التنقل". ورغم هذا, يقاوم محمد المتوكل الذي أدين بين 2000 و2005, ويواصل المقاومة تحت لواء جبهة البوليساريو "الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي". وأصر في هذا الخصوص بقوله "سنذهب إلى أبعد حد في سبيل تحقيق هدفنا".

ويتذكر أنه في عام 1975 أي "غداة استعمار المغرب للصحراء الغربية, خلت الساحة الوطنية الصحراوية من رجالها أي على الأقل 560 شخص مختفي ومئات من المسجونين السياسيين".

وكرس ابراهيم بوشراقة الذي ختم جملة الشهادات الحية, مداخلته "للهجمات المتكررة" ضد الطلبة, والتي ترمي إلى هدم جسور التواصل بين الصحراويين في الأوساط الطلابية.